La fille dans les bois est une nouvelle série originale Peacock qui présente au public une nouvelle mythologie dès le début, et c’est aux jeunes stars Stefanie Scott, Misha Osherovich et Sofia Bryant de donner vie à l’histoire. La showrunner Jane Casey Modderno et son équipe d’écrivains entièrement féminine rassemblent une histoire d’horreur impliquant des monstres et les préoccupations quotidiennes d’un groupe d’adolescents de l’Oregon. Comme Oscherovich l’a souligné dans une interview avec PopCulture.com, les réalisateurs Krysten Ritter et Jacob Chase n’ont pas hésité à montrer que la vie d’adolescent est « vraiment, vraiment difficile, même quand il n’y a pas de monstres ».

La série commence avec Carrie (Scott) qui s’échappe d’un culte dans les bois de l’Oregon qui garde une porte pour que les monstres n’échappent pas à une dimension terrifiante et ne détruisent le monde. Après avoir atteint une petite ville de l’Oregon, Carrie se lie d’amitié avec Nolan (Oscherovich) et Tasha (Bryant), qui l’aident à s’habituer à la société et à rester cachée du culte. Ce n’est pas une tâche facile avec Arthur Dean (Will Yun Lee) sur la piste de Carrie.

Bien que Ritter ne joue pas dans la série, ses empreintes digitales sont partout en tant que productrice exécutive et réalisatrice des quatre premiers épisodes. Bryant, qui a joué dans Je ne suis pas d’accord avec ça de Netflix, a qualifié Ritter d' »incroyable » et était « tellement reconnaissant » de travailler avec elle. « Je pense qu’elle nous a vraiment, vraiment permis de nous amener aux personnages », a déclaré Bryant à PopCulture.com. « Je me souviens que nous avons en fait créé des listes de lecture pour nos personnages et dressé une liste de chansons qu’ils pourraient écouter quotidiennement. Elle est juste très complète et une personne formidable à côtoyer et qui le fait. »

La « magie » de la série vient également de sa représentation réaliste d’adolescents traversant de « vrais adolescents », comme l’a souligné Oscherovich, alors que les personnages principaux combattent des monstres. Ils ont également félicité la série pour avoir décrit l’exploration de l’identité de genre par un adolescent, qui est au cœur de leur personnage. « C’est intégré aux relations avec les personnages de Sofia et Stefanie dans la série », a déclaré la star de Freaky. « Et j’ai vraiment apprécié qu’ils n’aient pas hésité à rendre les choses … désordonnées parce qu’être un adolescent est désordonné et c’est vraiment, vraiment difficile même quand il n’y a pas de monstres. J’ai donc vraiment apprécié de creuser cela. »

Scott, mieux connue pour son rôle dans Insidious: Chapter 3, a un rôle unique dans la série en tant que personnage passant entre le monde culte et l’environnement plus familier de la ville. Sa performance a été informée par les recherches qu’elle a effectuées sur les cultes de la vie réelle. « On m’a envoyé quelques documentaires et autres, et j’ai eu des obsessions dans le passé en apprenant ce genre de choses », a expliqué Scott. « Mais il y a donc des aspects de cela et je pense que c’est ce qui l’aide à être ancré. Mais en même temps, c’est un spectacle très surnaturel et fou et il a aussi beaucoup d’éléments différents. C’était donc vraiment amusant de tout apporter de ces éléments à elle. Scott a poursuivi en notant que le spectacle était « assez stratifié », l’obligeant également à suivre un entraînement approfondi au combat.

Les huit épisodes de The Girl in the Woods sortiront sur Peacock le jeudi 21 octobre. Lorsque les téléspectateurs le regarderont, ils apprendront plus que simplement comment vaincre les monstres, ils apprendront l’importance de trouver une communauté, même en dehors d’un famille biologique. « Il s’agit de trouver votre communauté », a déclaré Osherovich à propos de l’émission. « Et je pense que c’est exactement ce que ces enfants commencent à trouver tout au long de cette émission. Et j’espère que c’est ce que les jeunes téléspectateurs en retirent, qu’il existe une communauté pour eux. Il y a de l’amour pour eux et trouvez votre peuple parce que c’est comme ça qu’on traverse la vie. »