Les stars de Grealish alors que Man City se défoulent et Guardiola évite un record malvenu

Jack Grealish a marqué son premier but à Manchester City lors d’une victoire 5-0 sur Norwich City au stade Etihad.

L’homme de 100 millions de livres sterling a marqué le deuxième but de son équipe après qu’un but contre son camp ait donné l’avantage à l’équipe locale. Aymeric Laporte, Raheem Sterling et Riyad Mahrez ont marqué après la pause dans un triomphe confortable.

City avait perdu ses trois derniers matches toutes compétitions confondues sans marquer de but. Pep Guardiola n’avait jamais été battu lors de quatre matchs consécutifs, ni vu ses équipes disputer quatre matchs de suite sans marquer.

Heureusement pour les fans de City, l’Espagnol n’a pas eu à le faire. City a donné à Gabriel Jesus un premier départ de la saison tandis que l’as anglais Sterling était de retour sur le banc.

Bernardo Silva a pris sa place malgré des liens avec un éloignement du club. Laporte a remplacé Nathan Ake en défense, avec Kyle Walker et Rodri également dans la formation de départ.

Kevin De Bruyne a raté son match avec une blessure à la cheville tandis que Norwich a gardé confiance en l’équipe qui a perdu contre Liverpool. De la fumée bleue et blanche et des feux d’artifice ont accueilli les joueurs à leur entrée dans l’arène.

Et il y a bientôt eu de la pyrotechnie sur le terrain car les hôtes étaient en avance dès la sixième minute. La passe à calcul de Rodri a trouvé Jesus sur la droite qui a tiré le ballon bas et fort à travers la surface de six mètres.

Avec Ferran Torres tapi, Grant Hanley a cherché à dégager le ballon mais n’a réussi à trouver son propre filet que via le gardien Tim Krul. Les choses ont semblé empirer pour les Canaries alors que Torres a caché le ballon à la 14e minute.

Cependant, VAR a convenu avec les joueurs de Norwich que Milos Rachica avait été déclenché lors de la préparation – cela semblait marginal. Mais il ne fallut pas longtemps pour que les Citizens doublent leur avance.

Grealish éteint et en cours d’exécution

Et c’était le moment que les fidèles de la maison attendaient lorsque Grealish a décollé. Jesus a centré de la droite pour Torres mais le ballon a couru vers Grealish dont la cuisse a aidé le ballon au-dessus de la ligne.

Ce n’était pas le meilleur de l’ancien homme d’Aston Villa, mais un objectif important pour son nouveau club. City a continué à dominer, Walker laissant la liberté du terrain de traverser à volonté.

Les visiteurs ont eu du mal à sortir de leur moitié de terrain, mais ils ont réussi à revenir à la mi-temps sans encaisser à nouveau.

Le manager Daniel Farke a effectué deux changements à Norwich pour la deuxième période, Kenny McLean et Bali Mumba remplaçant Dimitris Giannoulis et Lukas Rupp.

Et cela a certainement fait une différence car ils ont attaqué avec beaucoup plus de confiance au début de la deuxième période. Mais le match est rapidement revenu à la normale, avec City à la tête de la procédure.

Rodri et Jesus ont tous deux tenté leur chance à distance mais n’ont pas réussi à déranger Krul. Sterling est sorti du banc à l’heure et s’est vu remettre le brassard de capitaine.

Et il n’était pas sur le terrain plus de trois minutes avant que le tacle glissé de Billy Gilmour ne le fasse grimacer.

Un troisième but n’a pas semblé bien loin et il est bien arrivé à la 64e minute via Laporte. Le corner d’Ilkay Gundogan a été dirigé par Ruben Dias avant d’être repoussé sur la ligne par l’Espagnol.

Sterling est ensuite entré en action, remportant son premier de la saison en 70 minutes. La passe parfaite de Walker a trouvé Jesus dont la croix a laissé Sterling avec une finition simple pour porter le score à 4-0.

Grealish a été remplacé par Mahrez à la 75e minute et l’Algérien s’est rapidement retrouvé sur la feuille de match. La longue passe de Dias au dessus a trouvé l’Afrique qui a bien contrôlé avant de passer devant Krul.

Ce fut un retour bienvenu sur la voie de la victoire pour les champions après la défaite de la semaine dernière contre Tottenham.