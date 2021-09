Les stars de la messe de minuit réagissent à la critique élogieuse de Stephen King

in

La messe de minuit a obtenu le Stephen King sceau d’approbation.

Le jeudi sept. 14, le célèbre romancier d’horreur s’est rendu sur Twitter pour partager ses réflexions sur Mike FlanaganLa dernière série surnaturelle de Netflix, l’appelant “un conte de terreur dense et magnifiquement photographié qui atteint un sommet d’horreur par le 7e et dernier épisode”. ET! News a annoncé cette critique élogieuse au casting de Midnight Mass, qui a eu (le bon genre de) frissons des paroles de King.

“Si vous pouviez voir mes bras poilus blonds, vous verriez la chair de poule,” Kristin Lehman, qui joue Annie Flynn, a déclaré en exclusivité à E! Nouvelles. “Je suis sans voix.”

Coûter Annabeth Gish, qui a déjà travaillé sur les projets King Desperation et Bag of Bones, a également été ravi des éloges. “Il a tellement d’auditeurs et d’adeptes”, a-t-elle noté, “alors, j’espère qu’ils feront attention.”

Zach Gilford, qui dirige Midnight Mass dans le rôle de Riley Flynn, a eu une réaction étonnamment calme… au début.