Les stars de la MLS ont battu LMX aux tirs au but dans un match avec peu de football

26/08/2021 à 8h16 CEST

. / Los Angeles

La première édition de Match des étoiles de la Professional Soccer League (MLS) des États-Unis et de la Liga MX du Mexique a laissé l’équipe hôte avec lui Victoire 3-2 en série de pénalités après que le temps réglementaire s’est soldé par un match nul, 1-1. Bien qu’il aurait très bien pu être surnommé Stars latino-américaines contre Liga MX Stars après que l’entraîneur de l’équipe d’étoiles de la MLS, Bob Bradley, ait placé 10 joueurs étrangers, dont neuf latino-américains, dans le 11e de départ. Le défenseur central Walker Zimmerman a été le seul joueur américain à entrer sur le terrain du Banc of California. Dans ce contexte, comme prévu, l’équipe mexicaine a fait le meilleur football, bien que l’occasion de but la plus claire ait été obtenue par les Stars de la MLS grâce à l’attaquant uruguayen Diego Rossi, qui a été laissé seul avant Guillermo Ochoa, qui est très bien parti pour couvrir et à la fin la défense a empêché le ballon d’atteindre le filet. Ensuite, le jeu a dû être arrêté pendant plusieurs minutes par l’arbitre américain Armando Villarreal lorsque le cri homophobe des supporters a été entendu une nouvelle fois qu’ils dédiaient à l’un des gardiens de but.

A la reprise, le meilleur football est venu de l’équipe MLS Stars, emmenée par l’entraîneur de Cruz Azul, le péruvien Juan Reynoso, et aussi le premier but du match inscrit par l’attaquant de la machine à ciment. “Cabecita” Rodriguez. Le joueur vedette de Cruz Azul a bien abaissé le ballon avec sa poitrine une longue passe qu’il a reçue du défenseur Jorge Sánchez, a coupé à sa droite et a décoché un tir croisé pour ouvrir le score à la 20e minute.

Bien que les deux équipes aient eu quelques occasions d’avoir marqué le but, le tableau d’affichage n’a plus bougé et la mi-temps a été atteinte avec l’avantage des Liga MX Stars, qui avaient fait preuve d’une meilleure coordination et toucher du ballon au centre du terrain. Mais en seconde mi-temps, comme prévu, les changements sont arrivés – jusqu’à 32 – et le petit football qui avait été vu en première mi-temps n’existait plus en seconde, bien que le grand but marqué par le défenseur colombien se soit démarqué. Jésus David Murillo, qui joue pour l’équipe locale de LAFC. Murillo a profité d’un superbe corner de son compatriote et coéquipier, Eduard Atiesta, à la 52e minute, a dépassé le défenseur Luis Romo et a marqué le but égalisateur à 1.

C’était tout ce qui était déjà donné si le match avec le plus de changements par les deux entraîneurs complétait le 11 et libérait tous les joueurs sélectionnés pour que la fête soit complète, bien que le spectacle de football ait cessé d’exister dès le début du match. Les Stars de la MLS, avec des buts du Croate Damir Freilach, du Hongrois Dániel Salloi et du Mexicain américain Ricardo Pepi, sont ceux qui ont remporté la victoire après que le Colombien Eduard Atuesta et le Portugais Nani aient raté leurs tirs respectifs. Pour les Stars du Mexique, Rubens Sambueza et Luis Romo ont marqué et Rogelio Funes Mori, Erik Lira et Salvador Reyes ont échoué.