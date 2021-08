Les stars de la NBA qui ont brillé en Summer League

Nombreux sont ceux qui osent encore remettre en question la pertinence de la Ligue d’été, sous-estimant leur importance et estimant qu’il s’agit de matchs sans intensité dont le seul objectif est de gagner du rythme pour réduire les risques de blessures. Cependant, le passé et le présent s’efforcent de démentir cette théorie, soulignant la pertinence de cette compétition pour les joueurs novices cherchant à s’adapter à la NBA, mais aussi d’autres qui n’ont peut-être pas profité des opportunités attendues les années précédentes et se découvrent-ils en tant qu’hommes. appelés à profiter d’un saut qualitatif, gagnant la confiance de leurs entraîneurs, comme l’indique Hoopshype.

Jusqu’à présent, dans cette édition 2021, plusieurs joueurs se sont démarqués. Jonathan Kuminga confirme les augures les plus optimistes quant à son potentiel, tandis que Jalen Suggs et Christian Duarte montrent qu’ils sont des joueurs sur lesquels il faut compter. Beaucoup se concentrent sur les flashs de qualité des meilleurs du repêchage, comme Cunningham ou Green, mais le limiter à cela serait une erreur car non seulement les recrues se font connaître dans cette ligue, mais d’autres joueurs peuvent gagner une place de privilège dans le rotation, et même choisir d’être des étoiles. C’est le cas de Tyrese Maxey, Payton Pritchard ou Obi Toppin, qui n’a pas fini de cailler la saison dernière.

Mais il n’y a pas que des joueurs secondaires qui ont traversé la Summer League en laissant leur empreinte puisqu’il y a de grands noms qui en ont été les protagonistes. Jimmy Butler a récolté en moyenne plus de 20 points, bien que ce soit Kevin Durant qui ait clarifié son potentiel lors de ces matchs d’été, avec une moyenne de plus de 25 points. Draymond Green, James Harden, Kawhi Leonard et Damian Lillard étaient également à un niveau stellaire, tout comme Klay Thompson. Stephen Curry et John Wall. Qui sera la prochaine star en devenir dans cette Summer League 2021 ?