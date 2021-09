Les stars de la NFL qui ont investi dans l’esport

in

La troisième star de la NFL sur notre liste est Marshawn Lynch. “Beast Mode”, comme il a été surnommé pour son style de course imparable, a remporté le Super Bowl avec les Seahawks de Seattle en 2013. Le porteur de ballon a investi dans NRG Esports en 2017 dans le cadre d’un tour de table de série B qui a permis de récolter 15 millions de dollars.

NRG Esports est une organisation d’esports multi-jeux qui regroupe des équipes dans plusieurs disciplines d’esports telles que Apex Legends, Overwatch, Valorant et Rocket League. Leur équipe Overwatch, le San Francisco Shock, fait partie de l’Overwatch League d’Activision Blizzard et a remporté deux championnats consécutifs lors des saisons deux et trois.