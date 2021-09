Les stars de la Premier League brésilienne autorisées à jouer ce week-end par la FIFA, le Chili, le Mexique et le Paraguay ont également été autorisés à jouer

in

Les clubs de Premier League auront leurs meilleures stars à leur disposition ce week-end après avoir été autorisés à le faire par la FIFA.

La Confédération brésilienne de football a abandonné ses demandes pour que l’instance dirigeante du football mondial applique les règles relatives à leur non-comparution pour un devoir international.

Ce sera une bonne nouvelle pour Liverpool, Manchester United, Manchester City et Chelsea

Il est entendu que le Brésil et le Chili ont accepté de déroger à la règle interdisant aux joueurs de jouer pendant cinq jours s’ils ne se présentent pas pour un devoir international, à la suite de discussions approfondies entre la FIFA et les associations concernées.

Les clubs de Premier League ont pris la décision collective de ne pas libérer les joueurs si cela signifiait qu’ils se rendaient dans des pays de la liste rouge, car ils feraient face à dix jours de quarantaine à leur retour.

Le Mexique avait précédemment retiré sa plainte, libérant l’attaquant des Wolves Raul Jimenez, tandis que le patron de Newcastle, Steve Bruce, a révélé vendredi qu’un accord avait été conclu, ce qui signifie que le milieu de terrain du Paraguay, Miguel Almiron, pourrait se rendre à Manchester United.

La résolution a été atteinte tard vendredi soir, un peu plus de 12 heures avant le coup d’envoi des matchs du week-end.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

