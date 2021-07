Les stars de la Premier League devraient rater le début de la saison en raison des Jeux olympiques

L’Euro 2020 et la Copa America sont peut-être terminés, mais vous n’aurez pas longtemps à attendre pour plus de football avec les Jeux olympiques qui commencent cette semaine.

Les Jeux de Tokyo retardés commencent le 23 juillet avec un certain nombre de joueurs de Premier League prêts à être en action.

Les JO de Tokyo débutent ce mois-ci

Le football commence le 25 juillet et se poursuivra jusqu’au 7 août. Cela signifie que ceux qui jouent pour leur pays rateront le début de la nouvelle saison nationale.

Le Japon est actuellement sur la liste Amber, ce qui signifie que ceux qui retournent en Angleterre devront se mettre en quarantaine pendant 10 jours.

Voici les joueurs de Premier League qui ont déjà été nommés dans les équipes de leur pays.

Gabriel Martinelli – Brésil

L’attaquant a connu une deuxième saison marquée par les blessures à Arsenal qui l’a limité à seulement 22 apparitions et deux buts, toutes compétitions confondues.

Quand il a joué, il avait l’air dangereux et était déjà un favori des fans après avoir marqué 10 fois lors de sa première campagne – le premier adolescent à le faire au club depuis Nicolas Anelka.

Le joueur de 20 ans n’a pas encore fait une apparition senior pour le Brésil, mais les Jeux olympiques seront une bonne occasion de montrer ses compétences.

Martinelli s’est avéré populaire à Arsenal depuis son arrivée en 2019

Richarlison – Brésil

L’attaquant sera un gros raté pour l’Everton au début de la saison, ayant formé un partenariat solide avec Dominic Calvert-Lewin.

Le joueur de 24 ans est un habitué de l’équipe senior depuis 2018, aidant le Brésil à remporter la Copa America en 2018.

Il faisait partie de l’équipe qui a perdu en finale contre l’Argentine lors du tournoi de cette année – il aura probablement besoin d’une période de repos importante avant de revenir à l’action avec Everton.

Richarlison a été lié à un éloignement d’Everton

Douglas Luiz – Brésil

Le Brésil a également appelé l’as d’Aston Villa Luiz.

Le joueur de 23 ans a disputé 34 matches avec Villa la saison dernière et débutera probablement pour son pays au milieu de terrain central.

Amad Diallo – Côte d’Ivoire

Manchester United a signé Diallo pour 37 millions de livres sterling d’Atalanta, avec lui qui a rejoint les Red Devils en janvier.

Il a passé la plupart de son temps chez les moins de 23 ans, mais a montré des éclairs de son potentiel dans l’équipe senior.

Avec la signature de Jadon Sancho également cet été, et lui manquant la pré-saison et le début de la campagne, les chances pourraient être limitées à son retour.

Amad a rejoint Man United pour 37 millions de livres sterling en janvier

Eric Bailly – Côte d’Ivoire

Bailly n’était pas le premier choix à United la saison dernière, mais son absence pourrait laisser les Red Devils lutter pour la profondeur.

La saison dernière, Harry Maguire et Victor Lindelof étaient le partenaire privilégié. Raphael Varane a été présenté comme une signature possible, mais Bailly pourrait être manqué.

Expliquant la décision d’autoriser Bailly et Amad à partir, Ole Gunnar Solskjaer a déclaré: “Je pense que tout le monde, quand ils grandissent, regarde les Jeux olympiques et peut voir Usain Bolt ou Ryan Giggs. Je l’ai vu jouer aux Jeux Olympiques [for Great Britain in 2012]!

« Quand votre pays vous appelle, je pense que je ne peux pas empêcher que ce rêve d’enfance se réalise.

“Bien sûr, Eric est trop âgé mais je pense qu’ils peuvent voir la valeur de lui et c’est pourquoi ils l’ont amené.

« Amad est une perspective jeune et passionnante. Ce sera bon de les voir. Ce sera leur pré-saison mais ils doivent revenir avec une médaille. Nous avons besoin d’une bonne idée de l’endroit quand ils reviennent!”

Bailly est allé aux Jeux olympiques avec la bénédiction de Man United

Niels Nkounkou – France

L’arrière gauche d’Everton, Nkounkou, 20 ans, devrait jouer pour la France.

Les Français ont eu de nombreuses blessures avant les Jeux et Nkounkou, qui a joué six fois pour les Toffees la saison dernière, pourrait figurer.

Chris Wood – Nouvelle-Zélande

L’attaquant de Burnley a connu une autre bonne saison en Premier League, atteignant les deux chiffres pour la quatrième campagne consécutive.

Il était le talisman de l’équipe de Sean Dyche et manquera beaucoup aux Clarets.

Pour son pays, Wood a marqué 24 fois en 57 apparitions.

Wood est le talisman de Burnley depuis quatre ans – marquant des buts à deux chiffres en Premier League à chaque campagne

Winston Reid – Nouvelle-Zélande

Reid de West Ham fait également partie de l’équipe néo-zélandaise.

Le défenseur devrait quitter les Hammers cet été après deux périodes de prêt la saison dernière.

Alexis Mac Allister – Argentine

Le milieu de terrain de Brighton cherchera à suivre les traces de Lionel Messi et à revendiquer la gloire olympique.

Messi et l’Argentine ont remporté l’or en 2008 à Pékin.

Mac Allister a marqué trois buts en 26 apparitions avec les Seagulls la saison dernière.

Daniel Arzani – Australie

L’ailier de 22 ans de Manchester City cherchera à impressionner les Socceroos.

Arzani n’a pas encore fait ses débuts en compétition pour City et a eu quatre périodes de prêt depuis qu’il les a rejoints de Melbourne City en 2018.