Les stars de la Premier League qui sont revenues dans d’anciens clubs alors que le plan d’Arsenal surprend Alex Oxlade-Chamberlain swoop

Liverpool serait prêt à tirer profit d’Alex Oxlade-Chamberlain à la suite d’informations selon lesquelles il serait recherché par l’ancien club Arsenal.

Les Gunners envisageraient de ramener le milieu de terrain aux Emirats après sa blessure dans le Merseyside.

Arteta veut ramener son ancien coéquipier Oxlade-Chamberlain aux Emirats

Oxlade-Chamberlain s’est effondré dans l’ordre hiérarchique à Anfield, et on prétend que Mikel Arteta veut qu’il retourne dans le nord de Londres.

Le joueur de 28 ans a remporté trois fois la FA Cup au cours de ses six années à Arsenal, tandis qu’il a également remporté un triplé Community Shield.

Il ne serait pas le premier joueur à chercher du réconfort en rejoignant une équipe où ils s’étaient fait un nom, mais tous les retours au pays n’ont pas été un succès.

Ici, talkSPORT.com jette un coup d’œil à d’autres stars de la Premier League qui sont retournées dans leurs anciennes équipes…

Cristiano Ronaldo

Club : Manchester United (2003-2009, 2021-)

Le retour de Ronaldo à Old Trafford était l’affaire de l’été et le Portugais a frappé le sol en courant lors de son deuxième passage au club.

Le joueur de 36 ans a marqué trois buts lors de ses trois premiers départs en championnat et il a marqué lors des deux premiers matches de groupe de United en Ligue des champions.

La forme de Ronaldo a été si bonne que l’attaquant a remporté le prix de la Premier League pour septembre lors de son premier mois de retour dans la division.

Ronaldo a bien commencé à United, mais l’équipe patauge Romelu Lukaku

Club : Chelsea (2011-2014, 2021-)

Lukaku était un autre grand nom faisant un retour cet été alors qu’il rejoignait les Blues dans un mouvement de 97,5 millions de livres sterling dix ans après son arrivée à l’adolescence.

Le Belge a connu des difficultés lors de son premier passage à Chelsea et a déménagé à Everton en 2014 avant de rejoindre l’Inter Milan après un passage de deux ans à Man United.

Après un début de saison rapide, Lukaku a fait match nul pour la quatrième fois consécutive lors de la victoire 3-1 sur Southampton avant la trêve internationale.

Lukaku souffre d’une mini-sécheresse à Chelsea Paul Pogba

Club : Manchester United (2011-2012, 2016-)

Pogba a quitté Old Trafford pour la Juventus pour un maigre 1,5 million de livres sterling après seulement sept apparitions en équipe première en 2012 à l’âge de 19 ans.

Quatre ans plus tard, United a payé un record du monde de 89 millions de livres sterling pour le signer à nouveau après que le Français ait remporté quatre titres de champion avec les géants de la Serie A.

Pogba est un habitué des Diables rouges depuis son retour et les a aidés à remporter la Ligue Europa, mais ses performances ont divisé les opinions.

Pogba est dans la dernière année de son contrat avec Man United Gareth Bale

Club : Tottenham Hotspur (2007-2013, 2020-2021)

Bale est devenu l’un des meilleurs joueurs de l’ère de la Premier League lors de son premier passage de six ans à White Hart Lane.

Le Gallois a scellé des frais de transfert record du monde pour rejoindre le Real Madrid en 2013 au cours duquel il a remporté quatre titres en Ligue des champions et deux en Ligas.

Bale est revenu en prêt la saison dernière et malgré 15 buts en 32 matches, cette décision n’a pas eu l’impact qu’il aurait souhaité.

Bale a mis du temps à se mettre au courant mais a connu une fin de saison 2020/21 productive Didier Drogba

Club : Chelsea (2004-12, 2014-15)

Drogba a initialement quitté Stamford Bridge comme l’un des plus grands joueurs des Blues ayant remporté 10 trophées majeurs, dont trois titres de champion.

Le dernier coup de pied de l’Ivoirien pour Chelsea lors de son premier sort était le penalty gagnant lors de leur tout premier triomphe en Ligue des champions avant de partir sur un coup franc.

Drogba est revenu deux ans plus tard après des séjours en Chine et en Turquie où il a ajouté un autre trophée de Premier League mais n’a réussi que quatre buts.

Drogba a été porté sur les épaules de ses coéquipiers de Chelsea lors de son dernier match pour le club Thierry Henry

Club : Arsenal (1999-2007, 2012 – prêt)

Le Français a profité d’un retour de conte de fées dans le nord de Londres pour un séjour de deux mois des New York Red Bulls en 2012 après être parti en tant que meilleur buteur du club.

Henry, qui a rejoint Arsenal en provenance de la Juventus pour 10,5 millions de livres sterling en 1999, a remporté deux titres de champion – dont un invaincu – et trois FA Cups lors de son premier sort.

Il a quand même réussi à rendre son court retour mémorable en marquant un vainqueur tardif lors d’un match de la FA Cup contre Leeds lors de son premier match de retour.

Henry a marqué un vainqueur dramatique contre Leeds à son retour Wayne Rooney

Club : Everton (2002-04, 2017-18)

Rooney a fait irruption sur la scène de Goodison Park à l’âge de 16 ans avant que United ne dépense 27 millions de livres sterling pour le signer en 2004.

Le buteur record de l’Angleterre a remporté cinq titres de Premier League, la Ligue des champions, la Ligue Europa et la FA Cup à Old Trafford.

Après être devenu le meilleur buteur de United, Rooney a rejoint son club d’enfance pour une saison en 2017 au cours de laquelle il était également le meilleur buteur des Toffees.

Le deuxième passage de Rooney à Everton s’est terminé prématurément Juninho

Club : Middlesbrough (1995-97, 1999-2000 – prêt, 2002-04)

Juninho reste un favori des fans au Riverside Stadium après les trois séjours différents qu’il a passés au club au cours de sa carrière.

Le Brésilien a aidé Boro à atteindre les finales de la FA Cup et de la League Cup en 1997, mais n’a pas pu arrêter sa relégation cette année-là et est parti pour l’Atletico Madrid.

Une blessure à la jambe a entravé ses progrès lors de son retour en prêt en 1999, mais il a obtenu une fin appropriée lorsqu’il a signé pour la troisième fois pour 6 millions de livres sterling trois ans plus tard et a aidé Middlesbrough à la Carling Cup.

Juninho est un héros de Middlesbrough Jermain Defoe

Club : Tottenham (2004-08, 2009-14, 2014 – prêt)

Defoe a également techniquement profité de trois séjours aux Spurs après avoir rejoint le club pour la première fois de West Ham en 2004 pour 7 millions de livres sterling.

L’attaquant est devenu un habitué de l’Angleterre pendant cette période avant qu’une saison à Portsmouth ne soit prise en sandwich entre son retour à White Hart Lane.

Defoe a fait deux apparitions en prêt après avoir rejoint le Toronto FC avant le début de la saison MLS et il est finalement parti pour de bon en tant que sixième meilleur buteur de Tottenham.

Defoe est toujours aimé par les fans de Tottenham Robbie Fowler

Club : Liverpool (1993-2001, 2006-7)

Le fait que le surnom de Fowler soit « Dieu » devrait tout vous dire sur la façon dont l’attaquant est perçu à Anfield.

Le joueur de 46 ans a marqué 171 buts en 330 matchs et il est devenu le meilleur buteur de tous les temps en Premier League de Liverpool au moment de son départ pour Leeds en 2001.

Des blessures et une mauvaise forme ont vu Man City rompre le contrat de Fowler cinq ans plus tard et lui permettre de retourner dans le Merseyside pour une autre saison et demie où il a dépassé Kenny Dalglish en tant que sixième meilleur buteur des Reds.

Fowler reste adoré dans le Merseyside à ce jour