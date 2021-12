Les stars de la rentrée s’inquiètent de la consommation d’alcool de David

Alors que le comportement erratique de David s’intensifie, ses colocataires retirent tout l’alcool de la maison.

David Edwards était déjà confronté à une bataille difficile pour retrouver ses anciens partenaires de « Real World : Los Angeles » pour « The Real World Homecoming : Los Angeles » – et, tout comme Jon Brennan l’a souligné, son comportement « imprévisible » suscite à nouveau des inquiétudes. .

Edwards a malheureusement été expulsé de la série originale à l’époque, après avoir retiré une couverture d’une Tami Roman en sous-vêtements devant la caméra malgré ses protestations. Alors que les deux se sont finalement entendus sur la situation dans les deux premiers épisodes de la reprise de Paramount +, il a commencé à frotter certains de ses autres colocataires dans le mauvais sens à la nouvelle heure de mercredi.

L’épisode a trouvé David une fois de plus s’ouvrir à propos d’un récent accident de vélo qui s’est produit peu de temps avant le début du tournage. Edwards a été heurté par un camion alors qu’il faisait du vélo dans le centre-ville de Los Angeles, se réveillant aux soins intensifs. Les médecins ont dû percer son crâne, lui laissant une bosselure notable dans la tête et une clavicule, un poignet et peut-être même quelques côtes cassés.

« Cette expérience de mort imminente, c’était la plus effrayante pour moi que j’aie jamais vécue dans ma vie. Une minute je suis aux soins intensifs, la suivante, je vais si bien qu’ils me renvoient chez moi », a-t-il déclaré dans un confessionnal. « Après avoir été habitué à être plein de morphine et à avoir fait sortir ce truc de mon corps, j’ai commencé à me sentir déprimé et f—ing triste, j’étais dans une situation difficile. »

Au cours d’une conversation en tête-à-tête avec Jon – et après avoir été vu en train de remplir sa margarita – Brennan a demandé à David si l’alcool avait « été un combat » pour lui tout au long de sa vie. David a répondu par un simple « Pas de commentaire » avant de commencer à se gratter un poumon après une bouffée de son stylo vape.

Tout au long de l’épisode, le gang est allé au bowling – effaçant le souvenir d’un incident de bowling particulièrement désastreux dans la série OG – avant de rentrer chez lui pour le dîner. C’est ici qu’Irene Berrera-Kearns a remarqué que David n’arrêtait pas de remplir sa bouteille d’eau… avec du gin.

Au dîner, vers 20 heures, il agissait comme une autre personne.

« Je ne sais pas ce qu’il boit, mais je vois un changement radical dans le comportement de David », a déclaré Beth Anthony dans un confessionnal. « J’ai 34 ans de récupération, donc je suis un peu préoccupé par les choix de David et je pense que ça s’est mal passé en toute sécurité. »

Alors qu’ils s’asseyaient tous pour manger, Glen Naessens a fait une blague sur les perruques de Tami – une blague que David n’a pas trouvée drôle. « Qu’est-ce que le f-? » dit-il en se levant de table avant de ramasser une pomme et de la jeter à Glen. « Ne manque pas de respect à la reine, ho ! David a ensuite dit deux fois à Glen – qui a de nouveau coché David quelques instants plus tard en l’appelant «Dave».

Frustré par la situation, Glen s’est retiré sur le toit-terrasse, où lui, Jon et Beth Stolarczyk ont ​​tous exprimé leurs inquiétudes concernant le comportement de David.

« Je suis inquiet pour ça, il a des problèmes de dépendance, vous tous », a déclaré Brennan à ses deux co-vedettes. « Il a chaud et froid. Et c’est à quelques instants d’intervalle, donc ce n’est pas un changement d’humeur. Il est imprévisible », a-t-il ensuite ajouté dans un confessionnal.

David les a brièvement rejoints, demandant à Beth de descendre et de lui apporter un verre – ce qu’elle a refusé – avant que Glen ne commence à pousser l’ours en l’appelant à plusieurs reprises «Dave». Dans un confessionnal, Jon a réprimandé Glen pour avoir aggravé la situation – en disant: « Chut mec, ferme-la pendant une minute. David était extrêmement ivre. C’est le bon moment pour le laisser tranquille et je m’inquiète pour lui.

Finalement, David a de nouveau laissé le trio seul.

« Il y aura peut-être un point de clarté demain », a déclaré Jon, qui envisageait de faire savoir à David qu’ils étaient préoccupés par lui. Il a également ajouté: « Il a 50 ans, il va prendre ses propres décisions, mais c’est triste de voir quelqu’un s’autodétruire. »

Lorsque Glen s’est demandé si cela allait se transformer « en une intervention pour David », Beth a demandé s’ils « se sentiraient bien » en restant assis. « Cela me brise le cœur », a-t-elle ajouté. Ils ont tous convenu que rien n’accomplirait s’ils se « liguaient » tous les six contre David en même temps, alors que Beth A. les rejoignait et tentait de mettre certains de ses comportements en perspective.

« Il est sorti d’une course difficile et c’est beaucoup d’émotions en peu de temps », a-t-elle déclaré, faisant probablement allusion à la fois à son accident et à finalement éclaircir l’air avec Roman. « Il attend clairement depuis 30 ans que ce moment soit de retour dans les bonnes grâces de Tami, cela signifie beaucoup pour lui. »

« Le comportement imprévisible est ce qui a causé des problèmes à l’époque », a cependant répliqué Jon. « David est un gâchis, vous tous. David est volatile. C’est un gâchis.

Finalement, ils ont décidé de le laisser dormir avant de réévaluer la situation dans la matinée. Ils ont également décidé de mettre en boîte tout l’alcool de la maison et de le foutre en l’air.

« J’ai beaucoup d’inquiétudes concernant les substances contre lesquelles il lutte », a conclu Jon dans un confessionnal. « C’est une mauvaise nuit mais je veux que David puisse se racheter et c’était notre chance de le soutenir. »

De nouveaux épisodes de « The Real World: Homecoming » sortent mercredi sur Paramount+.