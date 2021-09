Les stars de la SATC se souviennent des attentats du 11 septembre à l’occasion de leur 20e anniversaire

Il est indéniable que la série à succès de HBO a donné vie à New York, car elle était centrée sur quatre meilleurs amis naviguant dans leur carrière, leurs relations et plus encore. Mais malgré l’évasion que la série offrait à ses fans dévoués, rien n’aurait pu préparer qui que ce soit aux horribles événements qui se sont déroulés le 11 septembre. 11, 2001.

Au moment des attentats du World Trade Center, Sex and the City avait déjà tourné sa quatrième saison. Cependant, par coïncidence, la série a résumé la beauté de la Grosse Pomme avec un gros plan d’une boule à neige souvenir représentant les tours jumelles.

De plus, la finale de la saison quatre, intitulée “I Heart NY”, était émouvante avec son hommage à la ville. Non seulement il comportait un clin d’œil à Breakfast at Tiffany’s en mettant en vedette “Moon River” à un moment donné, mais Carrie et Mr. Big célèbrent le classique New York City avant qu’il ne déménage à Napa. Le lendemain matin, Carrie réfléchit au nouveau chapitre dans lequel elle est sur le point de se lancer.

Alors que les lignes ont été écrites avant les attentats du 11 septembre, Sarah Jessica Parker a enregistré la voix off par la suite, ajoutant plus de poids aux mots de son discours.

“Les saisons changent,” commença-t-elle. “Les villes aussi. Les gens entrent dans votre vie et les gens s’en vont. Mais c’est réconfortant de savoir que ceux que vous aimez sont toujours dans votre cœur. Et, si vous êtes très chanceux, un vol en avion.”