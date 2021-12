Les stars de la télé-réalité accueillent un bébé après leur rupture

Hayley Love est officiellement maman ! L’ancienne de Farmer Wants a Wife a accueilli son premier enfant, une fille nommée Daisy, avec sa co-star et ex-petit ami Will Dwyer. Love a partagé la nouvelle passionnante de la naissance de la petite Daisy dans un vendredi 10 décembre, révélant que son paquet de joie a fait son arrivée le mardi 7 décembre « à 22h03 pesant 3,6 kg. Je ne peux pas croire que vous êtes à moi, mon petit meilleur ami. »

La star australienne de télé-réalité a fait cette annonce aux côtés d’une galerie d’images adorables de son nouveau-né, la première montrant la petite Daisy endormie. Une deuxième image montrait Love tenant tendrement sa fille endormie contre sa poitrine. Pour le moment, il ne semble pas que Dwyer ait partagé la nouvelle passionnante sur son propre compte Instagram, où il est actif depuis que Love a fait l’annonce de la naissance de Daisy.

L’arrivée de Daisy est survenue des mois après que Love ait choqué les fans en juillet en annonçant qu’elle était enceinte de 22 semaines de l’enfant de Dwyer. Les deux étaient à l’origine jumelés dans l’émission de rencontres australienne Farmer Wants a Wife, bien que Love se soit jumelé avec le fermier Matt Trewin. Les deux se sont séparés avant la finale de l’émission et ont brièvement rencontré Dwyer avant leur éventuelle séparation. Love a annoncé sa grossesse dans une déclaration à news.com.au dans laquelle elle a parlé de sa relation avec Dwyer.

« J’ai essayé de garder les choses à l’amiable avec lui, d’être clair sur ce que sera son implication avec notre enfant. Je l’ai invité à tous les rendez-vous et il est venu à l’échographie. À la fin de la journée, j’ai a décidé de garder le bébé parce que j’ai assez d’amour pour cet enfant avec ou sans père biologique. Je serai assez pour lui », a-t-elle déclaré au média. « Je dis ma vérité avant qu’elle ne soit mal interprétée par le public et les tabloïds qui ne connaissent pas toute l’histoire. C’est mon histoire à raconter. »

Peu de temps après avoir partagé publiquement la nouvelle de sa grossesse, Dwyer s’est rendue sur Instagram, disant à ses abonnés, « le moment venu, je serai le meilleur papa que je puisse être. Si c’est en fait mon enfant, je serai là chaque fois que l’enfant a besoin de moi. » Il a ajouté : « même si en tant que parents nous ne pouvons pas être en couple, notre famille sera remplie d’amour pour notre enfant ».