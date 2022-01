Les stars de la télé-réalité Blake Horstmann et Giannina Gibelli sortent ensemble

Les mondes de la télé-réalité se heurtent !

Des sources ont dit à E! News que Bachelor Nation’s Blake horstmann et l’amour est aveugle Giannina Gibelli sortent ensemble.

« C’est très nouveau et ils ne précipitent rien », a déclaré un proche de Blake à E! Des nouvelles. « Blake pense que c’est une fille vraiment amusante et terre-à-terre. »

Blake et Giannina ont déclenché des spéculations après avoir partagé plusieurs publications sur les réseaux sociaux à partir de ce qui semblait être le même endroit. Blake a posté une photo de lui célébrant le réveillon du Nouvel An à Mile High Spirits dans son État natal du Colorado sur Instagram le 1er janvier et la page de son podcast Behind the Rose a partagé un instantané de lui debout devant les barils de la distillerie avec son co-hôte Erik Bradley. Giannina a également mis en ligne une photo d’elle debout devant des barils très similaires sur Instagram.

Les deux stars de la télé-réalité semblaient particulièrement enthousiastes à propos de l’année à venir avec Blake écrivant, « 2022 va être la meilleure année depuis un moment » et Giannina postant, « Répétez après moi: je suis sur le point d’entrer dans la meilleure année de ma vie. »