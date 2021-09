Les stars de la vie de célibataire, Big Ed et Liz, sont fiancées

in

Grand Eda dû traverser des moments tumultueux à la télé-réalité pour y arriver, mais il semble que cela en vaut la peine – il est fiancé à sa petite amie, Liz.

L’ancienne star de “90 Day Fiance” et sa petite amie étaient dans une boîte de nuit la semaine dernière à Santa Barbara, en Californie… et Liz affichait une grosse pierre à l’annulaire de son mariage.

On nous dit qu’ils ont confirmé aux gens là-bas qu’ils se mariaient et que Big Ed présentait Liz aux gens comme sa “belle fiancée”.

Si vous n’êtes pas familier… Ed et Rose étaient le couple surprise de ’90 Day Fiance’ au début de 2020, mais son traitement controversé à son égard s’est terminé par une rupture et des excuses éventuelles de sa part.

Ensuite, Big Ed a rencontré Liz et les 2 ont été présentés sur “90 Day: The Single Life” … mais leur relation volatile s’est également terminée par une scission. Ils se sont clairement réconciliés depuis lors… et s’accrochent.

Nous avons contacté Ed pour plus d’informations … restez à l’écoute pour voir s’ils parviennent jusqu’au bout de l’allée.