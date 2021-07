Les stars de l’Euro 2020 que tout le monde veut signer maintenant, y compris les cibles et les attaquants de Liverpool et d’Arsenal par rapport à Dennis Bergkamp et Zlatan Ibrahimovic

in

Il n’y a pas de meilleur moment pour montrer votre talent que lors d’un événement comme l’Euro 2020 qui a été regardé à travers le monde.

Beaucoup des suspects habituels ont eu de bons tournois tels que Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku et Gianluigi Donnarumma.

L’Italie a remporté le tournoi, battant l’Angleterre aux tirs au but en finale

Pendant ce temps, certaines stars de classe mondiale pas encore pleinement établies ont fait ce saut lors de la finale, notamment Federico Chiesa, Pedri, Leonardo Spinazzola et bien sûr les stars anglaises Harry Maguire et Luke Shaw.

Et puis il y a eu un groupe de joueurs qui sont sortis du bois et se sont lancés sous les projecteurs du football.

Vous avez toujours un pote qui dit “Je savais qu’ils feraient un super tournoi” (ne croyez rien de ce que cette personne dit !), mais personne n’aurait vraiment pu prédire qu’ils feraient un si bon tournoi.

talkSPORT.com a sélectionné six étoiles de l’Euro 2020 auxquelles personne n’avait prêté attention auparavant, mais maintenant tout le monde en veut un morceau.

Quelle star de l’Euro 2020 vous a surpris ?

Manuel Locatelli

Au risque de ressembler à ce pote, nous vous avons dit de faire attention à Locatelli juste avant le début du tournoi !

En l’absence de Marco Verratti, Locatelli s’en est bien sorti en entamant les deux premiers matches de poule des Azzurri. Il a marqué deux buts lors d’une victoire 3-0 contre la Suisse le 16 juin.

Son premier était un à bout portant mais il a terminé un mouvement qu’il a commencé grâce à son excellent ballon à droite. Le deuxième de Locatelli était une frappe pétillante dans le coin du filet à distance.

Chelsea et Manchester City étaient liés à Locatelli, qui joue pour l’équipe de Serie A Sassuolo. Arsenal est ensuite devenu fortement lié à lui au fur et à mesure du tournoi, mais on pense maintenant que le milieu de terrain de 23 ans résiste à un transfert à la Juventus.

On dirait que Locatelli a snobé Arsenal pour rester à Sassuolo. Ça va piquer les Gooners

Denzel Dumfries

Il ne serait pas déraisonnable de dire que l’arrière droit Dumfries était la plus grande menace offensive des Pays-Bas à l’Euro 2020.

Ses courses en maraude vers la droite ont causé toutes sortes de problèmes à leurs adversaires alors que les Néerlandais ont traversé le groupe C avec un maximum de neuf points.

L’homme du PSV Eindhoven a marqué le but vainqueur contre l’Ukraine tout en obtenant un but et une passe décisive lors d’une victoire 2-0 contre l’Autriche.

Everton serait intéressé par le joueur de 25 ans, mais peut-être que plus de clubs seraient dans le mélange si la campagne des Pays-Bas ne s’était pas terminée si soudainement.

Dumfries a inscrit deux buts et une passe décisive à l’Euro 2020. Pas mal pour son premier tournoi majeur

Patrik Schick

Mais les Pays-Bas n’avaient aucune réponse pour Schick et la République tchèque alors qu’ils remportaient une victoire surprise 2-0 lors des huitièmes de finale.

Schick a terminé meilleur buteur aux côtés de Ronaldo avec cinq buts, dont un effort spectaculaire de la ligne médiane lors de la victoire contre l’Écosse.

Andy Brassell de talkSPORT a déclaré avant le début du tournoi qu’en Italie, où Schick a joué au football de son club pendant quatre ans, le joueur de 25 ans a été comparé à Dennis Bergkamp pendant un certain temps.

Ses exploits de l’été montrent pourquoi ces comparaisons sont là et il n’est pas surprenant que Liverpool, Everton et Aston Villa aient été liés à lui.

L’étourdissant de Schick en Écosse a remporté le prix du but du tournoi de l’Euro 2020

Emil Forsberg

Si vous surpassez Robert Lewandowski, vous avez passé une bonne journée.

C’est ce que Forsberg a fait lorsque la Suède a rencontré Pologne – Suède en remportant le match passionnant du Groupe E 3-2.

Forsberg a montré exactement pourquoi le Bayern Munich s’intéresserait également à lui lors d’autres matches, marquant le vainqueur contre la Slovaquie, tout en marquant contre l’Ukraine lors des huitièmes de finale.

Cependant, cet intérêt s’est accru au cours du tournoi avec Liverpool et Arsenal, plus tard liés au joueur de 29 ans.

Forsberg pourrait bientôt jouer aux côtés de Lewandowski au Bayern, ou même être son remplaçant

Alexandre Isak

Son tournoi n’a pas vraiment démarré, mais l’excitation autour d’Isak, qui a été comparé à Zlatan Ibrahimovic, n’a pas diminué.

Le jeune attaquant n’a pas marqué dans le tournoi mais a été grandement félicité pour la façon dont il a mené la ligne, en particulier lors du match nul et vierge de leur match de groupe contre l’Espagne où il a été très malchanceux de ne pas obtenir de but et de passe décisive.

Dès la fin du match, il a été annoncé qu’Arsenal allait le poursuivre cet été, cependant, Isak a suggéré qu’il était heureux de rester à la Real Sociedad cet été.

Isak était également responsable d’un moment hilarant du tournoi car il a affirmé ne pas savoir qui est Gary Lineker

Granit Xhaka

Bien sûr, beaucoup prêtaient attention à ce gars avant le début de l’Euro 2020. Ce n’était pas le bon genre, cependant.

Les fans d’Arsenal seraient ravis de voir le dos du milieu de terrain mais pourraient bien reconsidérer leur position après ses brillantes performances pour la Suisse.

Il était l’homme du match lorsque les Suisses ont éliminé la France, championne du monde, et ont été manqués par ses coéquipiers au tour suivant, qui les a vus perdre contre l’Espagne.

Xhaka semblait prêt à déménager à Rome, mais cela s’est calmé ces derniers temps. Peut-être que le patron des Gunners, Mikel Arteta, ne voudra pas encore sanctionner cette décision.

Xhaka a rejoint Arsenal après l’Euro 2016. Ses exploits à l’Euro 2020 les inciteront-ils à le garder ?