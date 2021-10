Les stars de Liverpool, Alisson et Fabinho, manqueront le match de Watford mais seront disponibles contre l’Atletico Madrid, alors que Jurgen Klopp confirme que le duo brésilien s’envolera directement pour l’Espagne pour le choc de la Ligue des champions

Jurgen Klopp a révélé que les stars de Liverpool, Alisson et Fabinho, se rendraient directement en Espagne après leur devoir international avec le Brésil – pour donner un coup de pouce aux prochains matchs des Reds.

Le duo a représenté le Brésil lors de son match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Uruguay aux premières heures de vendredi matin, à peine 35 heures avant le match de Premier League de leur club contre Watford à 12h30 samedi – EN DIRECT et EXCLUSIF sur talkSPORT.

Le duo brésilien sera un gros raté pour Liverpool samedi

Le timing de leurs apparitions au Brésil signifie que les deux joueurs auraient toujours raté l’affrontement de samedi contre les Hornets, après s’être rendus dans les pays de la liste rouge, le Venezuela et la Colombie plus tôt dans la trêve internationale.

Cependant, le club a pris la décision d’autoriser le gardien et le milieu de terrain à se rendre directement en Espagne avant leur match de phase de groupes de la Ligue des champions contre l’Atletico Madrid mardi, ce qui signifie qu’ils seront disponibles pour jouer.

Si le couple était revenu au Royaume-Uni, ils auraient été contraints de s’isoler pendant dix jours jusqu’au 21 octobre – jeudi prochain.

Mais voyager tôt en Espagne signifie qu’ils peuvent participer au match à Madrid, avant de retourner en Angleterre.

Fabinho et Alisson reviendront à l’action pour Liverpool en Ligue des champions la semaine prochaine, avec le match en Espagne

Expliquant la situation lors de sa conférence de presse pré-Watford vendredi, Klopp a déclaré: « La décision est que les garçons iront directement à Madrid et nous attendront.

« Ils reviendront un peu plus tard que nous et reviendront en procédure normale.

« Je ne suis pas frustré. Quelqu’un a décidé que le Brésil jouait hier soir et nous tôt samedi. Cela n’a rien à voir avec nous. Oui, les gens diront que vous avez une grosse équipe, mais cela ne concerne pas les associations de football.

« L’Atletico ne joue pas le week-end et quelque chose comme ça n’arriverait jamais ici.

Jurgen Klopp devra trouver un moyen de les remplacer tous les deux

« Le dernier match qu’ils ont joué dans un pays de la liste rouge était la Colombie, donc jeudi prochain, cela fera 10 jours et ils pourront ensuite rentrer [from Madrid to UK].

«Ce sont les règles en ce moment et nous ne pouvons pas changer cela.

« Ils auraient pu s’envoler pour l’Angleterre, mais cela aurait signifié qu’ils devaient s’isoler de leurs familles. Ali a trois enfants et après 12 jours d’absence avec l’équipe nationale, et 10 autres jours d’isolement.

« Nous avons besoin de solutions pour cela. Ils ne sont toujours pas là. Je sais que lorsque nous mentionnons ces choses, les gens disent pourquoi devrions-nous être traités différemment ? Mais ce n’est pas entre nos mains. Nous obtenons simplement les informations et les utilisons.

Avec Alisson, qui a été aussi crucial que jamais pour Liverpool cette saison, indisponible, Klopp devra affronter Adrian ou Caoimhin Kelleher dans le but contre Watford.

Adrian était entre les bâtons lorsque les Reds ont été battus 7-2 par Aston Villa la saison dernière.

Caoimhin Kelleher, 22 ans, pourrait avoir une chance d’impressionner

Et, après une performance décente de Kelleher en Ligue des champions contre l’Ajax l’année dernière, il a été suggéré que l’Irlandais pourrait obtenir le feu vert entre les bâtons.

Comme Alisson, Fabinho a été fantastique pour l’équipe de Klopp cette saison, donc le remplacer au milieu de terrain sera difficile

Jordan Henderson a joué ce rôle plus important lorsque le Brésilien a été utilisé comme défenseur central pendant une grande partie de la saison dernière, il est donc probable que le capitaine des Reds y jouera à nouveau ce week-end, Curtis Jones étant exclu pour cause de blessure.

