Les stars de Liverpool, Chelsea et Man City devraient manquer des affrontements clés alors que Thomas Tuchel révèle que les joueurs de Premier League brésilienne seront contraints de se mettre en quarantaine après la pause internationale

Plusieurs joueurs brésiliens de Premier League devraient manquer des matchs cruciaux à leur retour de la pause internationale, en raison des règles de quarantaine au retour du pays d’Amérique du Sud.

Le duo clé de Liverpool, Alisson et Fabinho, va manquer des affrontements cruciaux contre Watford et en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid après avoir été convoqués pour leurs prochains éliminatoires de la Coupe du monde.

L’absence de Fabinho sera un coup dur pour Liverpool, tout comme celle d’Alisson

Silva sera également absent pour Chelsea

Dans l’état actuel des choses, les joueurs seront obligés d’observer une quarantaine obligatoire de dix jours à leur retour au Royaume-Uni en provenance de trois pays de la liste rouge – dont le Brésil.

Les joueurs anglais appelés par le Brésil sont Alisson et Fabinho de Liverpool, Ederson et Gabriel Jesus de Manchester City, Emerson Royal de Tottenham, Thiago Silva de Chelsea, le milieu de terrain de Manchester United Fred et Raphinha de Leeds.

Le gouvernement a donné son feu vert à une exemption pour les footballeurs d’élite, où ils autorisent les joueurs à quitter la quarantaine une fois par jour pour s’entraîner ou jouer – mais ils doivent toujours respecter la période d’auto-isolement.

Les autres joueurs brésiliens d’autres clubs manqueront également des matchs clés, car le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a révélé que l’arrière central Silva ne serait pas de retour pour le voyage à Brentford le samedi 16 octobre.

La quarantaine de dix jours signifie que Liverpool pourrait être sans Alisson et Fabinho pour leur affrontement en championnat contre Watford le 16 octobre, ainsi que leur voyage pour affronter l’Atletico Madrid en Ligue des champions le mardi 19 octobre.

Ederson est l’un des sept joueurs appelés pour le Brésil

Tuchel admet que lui et les autres managers de Premier League touchés par l’absence de leurs joueurs brésiliens n’ont qu’à sourire et à le supporter

Parlant de l’absence de Silva, Tuchel a déclaré sur le site officiel de Chelsea après la victoire des Blues sur Southampton samedi : « Il ira puis il jouera pour le Brésil, puis il reviendra le jour du match contre Brentford.

« C’est la vie des trêves internationales en 2021. Qu’on le veuille ou non, que puis-je faire ?

«C’est notre joueur et il arrive le jour du match de retour d’un pays où il doit ensuite faire la quarantaine.

« Est-ce une bonne solution pour nous en tant que club ? Non, mais nous ne pouvons pas le retenir. C’est impossible.

“S’ils l’appellent, il doit partir, sinon il est suspendu par la FIFA. Il n’y a donc pas le choix. Il faut simplement vivre avec. »

