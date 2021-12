Les stars de Made In Chelsea Jamie Laing et Sophie Habboo fiancées

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Les stars de Made In Chelsea Jamie Laing et Sophie Habboo ont annoncé leurs fiançailles, le couple étant immédiatement inondé de nombreux messages de félicitations.

Jamie, 33 ans, a partagé sa bonne nouvelle dans une publication Instagram, mettant en ligne une vidéo de lui et de sa fiancée célébrant alors qu’elle portait une casquette blanche avec l’inscription : « Mme Laing-to-be ».

Dans le clip, Sophie, 28 ans, semble être sous le choc de la proposition, couvrant son visage alors que la caméra zoome sur son chapeau.

Le message comprenait également de doux clichés du couple se blottissant dans un fauteuil dans un bar, tous deux souriants d’une oreille à l’autre.

« Je ne pouvais penser à rien de mieux que de passer le reste de ma vie avec vous », a écrit Jamie, qui a atteint la finale de Strictly Come Dancing l’année dernière, dans la légende.

Sophie, qui est une influenceuse et a également co-fondé une entreprise de maillots de bain appelée Gi-swim, a partagé des photos similaires sur Instagram, en écrivant : » NOUS SOMMES MARIÉS !!!!!!!!!!!! J’ai hâte de passer le reste de ma vie avec toi.

Les rumeurs de la romance de Jamie et Sophie sont apparues pour la première fois en avril 2019, le couple ayant décidé de sortir avec Made In Chelsea en juin de la même année après avoir déclaré qu’ils resteraient amis.

La paire a continué à être forte, Jamie partageant fréquemment des extraits de sa vie avec son autre moitié sur les réseaux sociaux.

Après son message de fiançailles, l’ancienne co-star de Made In Chelsea de Jamie, Oliver Proudlock – qui a récemment annoncé que lui et sa femme Emma Connolly attendaient un bébé ensemble – a été ravi de la nouvelle.

Félicitations à l’heureux couple! (Photo : David M. Benett/Dave Benett/.)

‘Je t’aime mon frère!!! Tu l’as fait !! Allez nnnnn…..OUAIS BÉBÉ !!!’ Proudlock a commenté.

Strictement pro, Gorka Márquez a écrit : » Félicitations à vous deux ! « , tandis que l’auteur et podcasteuse Giovanna Fletcher a ajouté : » Félicitations ! «

« Oh, je suis ravie, c’est merveilleux », a déclaré la star de télé-réalité Georgia Toffolo, tandis que la star de Made In Chelsea, Tiffany Watson, a également souhaité au couple ses félicitations.

‘Oui oui oui. Félicitations à vous deux, je suis tellement heureuse pour vous deux », a commenté Neil Jones, strictement pro, tandis que la romancière Elizabeth Day a ajouté: « Oh Jamie, je suis tellement heureuse pour vous deux. Toutes nos félicitations!’

Plus : Fabriqué à Chelsea



Jamie a atteint la finale de Strictly l’année dernière, après avoir dû se retirer prématurément de la compétition en 2019 en raison d’une blessure.

Il a annoncé sa décision de quitter Made In Chelsea plus tôt cette année, alors que Sophie est toujours membre de la distribution de l’émission Channel 4.

