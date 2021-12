Les stars de Man City, Phil Foden et Jack Grealish, sont tombées et ont mis en garde contre le comportement hors du terrain de Pep Guardiola alors que la paire est photographiée la nuit après la démolition de Leeds

Pep Guardiola a averti Jack Grealish et Phil Foden de leur comportement en dehors du terrain alors que la paire aurait été photographiée lors d’une soirée.

La paire a été exclue du onze de départ pour le match de Premier League de City contre Newcastle ce week-end et n’a pas quitté le banc lors de la victoire 4-0.

Foden et Grealish ont joué dans la brillante victoire contre Leeds la semaine dernière

Une photo a été publiée sur les réseaux sociaux et aurait été prise du couple lors d’une soirée après la victoire 7-0 contre Leeds.

Le Times rapporte que Man City n’était pas satisfait de l’état des joueurs lorsqu’ils sont revenus pour une séance de récupération le lendemain.

Just been sent this. Foden and Grealish both left out of City starting 11 and will be for the foreseeable future after drinking in nightclub after playing Leeds at the Etihad. #MCFC #AVFC https://t.co/DwaOMWV2A4 pic.twitter.com/XN4Fq83eBJ

— Villa Watch (@VillaWatch1) December 20, 2021