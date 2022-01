Les stars de Man Utd s’inquiètent de Cristiano Ronaldo « immanquable » et de son influence sur l’équipe

Ronaldo a été capitaine de l’équipe lors de la défaite de lundi contre les Wolves (Photo: .)

La présence de Cristiano Ronaldo dans le vestiaire de Manchester United provoque des tensions avec un certain nombre de joueurs préoccupés par son influence sur des sections de l’équipe.

Ralf Rangnick est confronté à une crise croissante à Old Trafford, des informations suggérant qu’il est confronté à un vestiaire divisé avec un certain nombre de cliques se formant au sein de l’équipe.

Luke Shaw a laissé entendre qu’il y avait de sérieux problèmes dans le camp après la défaite de lundi contre les Wolves, admettant que l’équipe n’était pas « ensemble » et manquait d’engagement.

Il semble également y avoir des inquiétudes concernant le rôle de Ronaldo au club.

Le Daily Express rapporte que Harry Maguire, Edinson Cavani et Mason Greenwood trouvent la « présence imperturbable » de Ronaldo problématique et un défi pour leurs propres rôles dans l’équipe.

Greenwood et Cavani parmi les personnes concernées (Photo: .)

On s’inquiète également de l’influence que Ronaldo a sur ses compatriotes internationaux portugais et les autres lusophones de l’équipe – un groupe qui comprend Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Fred et Alex Telles.

Les rapports suggèrent que jusqu’à 11 joueurs veulent quitter le club au milieu de la crise en développement avec une source disant au Mirror: » Ce n’est pas bon. L’atmosphère est vraiment mauvaise et il semble qu’il va y avoir de gros problèmes pour United.’

Après la défaite contre les Wolves, les commentaires révélateurs de Shaw en disaient long sur l’état actuel du moral du club.

« Nous les joueurs, nous sommes ici depuis longtemps, nous avons joué à domicile, nous savons ce que c’est que lorsque nous avons de l’intensité, vous pouvez sentir que la motivation est là », a déclaré Shaw à Sky Sports.

«Mais je pense que ce soir, nous avons eu du mal. Nous ne l’avons pas fait – ou je n’ai pas senti quand j’étais sur le terrain que nous étions tous là ensemble.

«Nous avions l’impression de lutter. C’était dur.



