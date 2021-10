Les stars de Manchester United auront fait des cauchemars après avoir entendu ce que la star de Liverpool Andrew Robertson a dit à ses coéquipiers à 5-0

Liverpool est un « monstre de la mentalité » sous Jurgen Klopp et Andrew Robertson l’a montré une fois de plus lors du martèlement 5-0 de Manchester United à Old Trafford.

L’Écossais a une attitude de ne jamais dire et appuie constamment l’opposition – même si cela signifie qu’il se retrouve dans des endroits obscurs sur le terrain pour un arrière gauche.

Robertson était son enthousiasme habituel dans la déroute de Manchester United

Faim, envie, détermination, l’ex-star de Hull a tout pour elle.

Alors que Liverpool faisait des émeutes à Old Trafford, il a de nouveau affiché ces caractéristiques familières.

L’équipe de Klopp menait peut-être 5-0 mais, selon le Times, Robertson était plus impitoyable que jamais.

« Continuez », ont-ils rapporté Robertson en disant à ses coéquipiers. « Soyez impitoyable. »

Robertson a également donné à Ronaldo une partie de son esprit

Cela aurait été la dernière chose que ses adversaires démoralisés auraient voulu entendre.

L’équipe de course la plus difficile de la Premier League, a mordu entre les dents, et elle ne veut toujours pas abandonner, même avec une grande série de matchs à l’horizon.

Il est juste de dire que les joueurs de Manchester United étaient reconnaissants de la clémence de l’arbitre lorsque le coup de sifflet final est finalement venu.

Mais ils ont peut-être entendu les mots de Robertson résonner dans leur tête alors qu’ils tentaient de dormir cette nuit-là.

