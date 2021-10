Les stars de Manchester United remettent en question en privé le transfert de 73 millions de livres sterling de Jadon Sancho

Jadon Sancho a fait un début décevant dans sa carrière à Manchester United (Photo: .)

Les joueurs de Manchester United s’inquiètent en privé de la signature estivale de 73 millions de livres sterling de Jadon Sancho et se demandent si le club a commis une erreur en l’amenant à Old Trafford, selon des informations.

L’international anglais Sancho a marqué 50 buts et fait 67 passes décisives pour le Borussia Dortmund après avoir rejoint le club de Bundesliga de Manchester City en 2017.

Sa forme impressionnante en Allemagne a attiré l’attention d’un certain nombre de grands clubs européens et Manchester United a finalement obtenu sa signature l’été dernier dans le cadre d’un contrat d’une valeur de plus de 70 millions de livres sterling.

On attendait beaucoup du joueur de 21 ans à son arrivée au Theatre of Dreams, mais Sancho a fait un début décevant dans sa carrière chez les Diables rouges, n’ayant pas réussi à marquer ou à aider lors de dix apparitions dans toutes les compétitions.

Sancho a commencé pour Manchester United contre Leicester City samedi, mais a de nouveau eu du mal à avoir un impact substantiel avant d’être remplacé par Marcus Rashford au milieu de la seconde mi-temps.

Ce fut un autre après-midi frustrant pour Sancho et l’équipe dans son ensemble, qui a perdu 4-2 contre les Foxes de Brendan Rodgers pour glisser à la sixième place du classement et plus loin derrière Chelsea, leader de la Premier League.

Selon Duncan Castles du Times et du Daily Record, Manchester United craint de plus en plus que Sancho ait du mal à s’adapter à sa décision et aux exigences de la Premier League.

Sancho en action lors de la défaite de Man United contre Leicester City (Photo: .)

Castles, s’exprimant sur The Transfer Window Podcast, affirme que les coéquipiers de Sancho sont inquiets pour sa forme et pensent qu’il a été inefficace sur le terrain.

Il est affirmé que les joueurs et les entraîneurs d’Old Trafford n’ont pas non plus été impressionnés par les contributions et l’attitude de Sancho à l’entraînement, ce qui a conduit à des « points d’interrogation majeurs » sur son transfert de 73 millions de livres sterling.

La légende de Manchester United, Gary Neville, pense que Sancho est une « victime » de la mauvaise forme de l’équipe, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer n’ayant remporté aucun de ses trois derniers matches de championnat.

« Sancho en ce moment, il est victime des performances actuelles de l’équipe », a déclaré Neville sur Instagram Live après la défaite de United contre Leicester City.

« Vous voudriez qu’un joueur comme celui-là entre dans une unité sédentaire et il trouve encore ses marques. Je pense qu’il a bien joué dans les 20 dernières minutes contre Everton il y a quelques semaines.

«Mais il ne devrait pas être au centre de toutes les critiques en ce moment. Oui, bien sûr, vous allez recevoir des critiques en tant que joueur de United signé pour ce niveau d’argent, mais encore une fois, ce serait une distraction.

«Je pense qu’ils doivent trouver le bon équilibre au sein de l’équipe. Sancho, Fernandes, Pogba, Ronaldo et Greenwood tous dans la même équipe, vous allez devoir en faire travailler trois ou quatre comme ils n’ont jamais travaillé auparavant si cette équipe va gagner contre de bonnes équipes parce que ce n’est pas le cas. ‘ne travaille pas assez dur hors de possession.’

Solskjaer voudra désespérément que Manchester United arrête la pourriture mercredi soir lorsqu’il accueillera l’équipe de Serie A Atalanta en Ligue des champions.

