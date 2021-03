Michaela, Ben et d’autres survivants de 828 et d’autres scénarios comme celui de Zeke ont réussi à accomplir une bonne quantité, mais pas avec beaucoup de preuves ou de preuves solides. Si quoi que ce soit, c’est un acte de foi pour des personnages comme Jared d’accepter tout ce que les appels impliquent quand il ne peut pas les expérimenter par lui-même. Le tailfin était une découverte « massive » pour la saison 3, selon Melissa Roxburgh, et si elle fait déjà la promotion de la finale avant même que la première de la saison 3 ne soit diffusée, il est probablement prudent de dire que les fans sont dans quelque chose de passionnant.