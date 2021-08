Les stars de Marvels déchirent Londres alors que le tournage s’intensifie, et il y a un visage familier

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Les choses semblent enfin être opérationnelles sur Les merveilles – la suite de Capitaine Marvel de 2019, qui a vu Brie Larson jouer le personnage principal. Le titre de la suite a été officiellement annoncé plus tôt cette année, et la photographie principale a commencé plus tôt ce mois-ci à Londres. Comme d’habitude, Marvel garde les choses fermées, mais les images (à la fois sur et hors plateau) semblent toujours faire surface. Des photos récentes ont montré certaines des stars du film vivant à Londres et, fait intéressant, un visage familier était également présent.