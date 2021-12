Les stars de Mrs Brown’s Boys se séparent après 15 ans de mariage

Les vraies stars de la famille de Brendan O’Carroll dans la sitcom (Photo : BBC/BBC Studios/Alan Peebles)

La star de Mrs Brown’s Boys, Fiona O’Carroll, a annoncé qu’elle se séparait de sa co-star et mari de 15 ans, Martin Delany.

Fiona, qui est la vraie fille du créateur de sitcom Brendan O’Carroll, joue Maria Brown dans la comédie de la BBC, tandis que Martin est apparu dans le rôle du plus jeune fils de Mme Brown, Trevor.

Le couple était marié depuis 2006 et partageait quatre enfants – Felix, Isaac, Eli et Dexter.

Annonçant leur séparation, Fiona a déclaré qu’elle et Martin s’étaient rencontrés lorsqu’ils étaient très jeunes et qu’ils se sont simplement séparés.

« Nous voulions des choses différentes. J’ai toujours beaucoup d’amour pour lui et je ne veux que le meilleur pour lui et je pense qu’il ressent la même chose pour moi », a-t-elle déclaré au RTE Guide (via The Independent).

« Il n’y a pas eu de combats majeurs et personne d’autre n’était impliqué, mais il s’agissait de ne plus être sur la même longueur d’onde. »

Martin vit maintenant au Portugal, mais le couple est toujours concentré sur la coparentalité et, à son retour en Irlande, il reste dans la maison familiale avec eux.

Fiona a ajouté: « Je pense que je me suis accrochée aussi longtemps que je l’ai fait parce que lorsque mes propres parents se sont séparés, c’était très public, et il y avait beaucoup de mal là-dedans. »

Brendan et sa première épouse, Doreen, se sont séparés en 1999 après 22 ans de mariage.

L’acteur a été ouvert à propos de la scission et aurait déclaré: « Je préférerais que [the break up] s’était passé plus tôt, que j’avais été plus honnête.

«J’étais aussi très arrogant. J’ai pensé: « Eh bien, je ne peux pas partir parce que si je le fais, elle va s’effondrer », ce qui était terriblement égoïste et arrogant de ma part.’

Lui et sa seconde épouse, Jennifer Gibney, sont mariés depuis 2005, Jennifer jouant également le rôle de Cathy Brown dans la série.

Mrs Brown’s Boys reviendra sur les écrans ce Noël, avec des fans traités à deux spéciaux festifs.

Brendan est marié à sa co-vedette Jennifer Gibney (Photo: WireImage)

Le premier, intitulé Mammy’s Mechanical Merriment, verra Agnes Brown (Brendan) devenir un nouveau membre de la chorale de l’église de Finglas – bien que le père McBride (Jimmy Gibney) lui ait demandé de ne pas chanter ni danser, ce qui fait de son adhésion une énigme. .

Pendant ce temps, Buster (Danny O’Carroll) doit puiser dans son côté créatif tout en faisant face à une pénurie d’arbres de Noël, alors qu’il se demande comment il peut impressionner Agnès à la lumière de l’obstacle.

Ailleurs, Dermot (Paddy Houlihan) et Buster organisent les fêtes de Noël à Foleys, organisant une soirée Murder Mystery au profit des lévriers alcooliques… comme vous le faites.

À l’approche du Nouvel An, Agnès et la famille vont se retrouver lorsque le frère de grand-père, Micky, vient lui rendre visite après un passage dans le talus.

Après sa sortie de prison, Micky vient demander 5 000 € (4 200 £) pour investir dans une mine d’or en Afrique du Sud.

Tout le monde se méfie des intentions de Micky, c’est-à-dire à l’exception de grand-père (Dermot O’Neill).

Metro.co.uk a contacté les représentants de Fiona O’Carroll et Martin Delany pour de plus amples commentaires.

Mrs Brown’s Boys revient à Noël sur BBC One.

