Les stars de No Way Home surprennent les fans lors d’un zoom dans une nouvelle vidéo incroyable

Spider-Man: No Way Home est le dernier film Marvel à dominer à la fois l’air du temps et le box-office cette semaine et les stars Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon ont été des fans charmants sans arrêt sur la piste promotionnelle. Dans une délicieuse vidéo pour Comicbook.com, le trio d’acteurs a eu l’occasion de surprendre les superfans de Spider-Man lors d’un appel Zoom.

Brandon Davis de Comicbook.com a réuni cinq fans de Spider-Man – Hannah, Lauren & Johnathan, Kordale et Laila – sous prétexte de filmer une vidéo expliquant à quel point ils aimaient le super-héros. Les fans ont eu l’occasion de parler de leur fandom, seulement pour découvrir que Holland and co. étaient également à l’appel. Adorable fangirling s’en est suivi.

Les fans de Spider-Man se sont définitivement présentés pour voir la fin de la (première?) trilogie de Holland, et les chiffres du box-office reflétaient définitivement ce dévouement. Malgré le retard au box-office et la pandémie de COVID-19 en cours, Spider-Man: No Way Home a réussi à battre des records lors de son week-end d’ouverture. Deadline rapporte que le blockbuster Marvel a gagné 253 millions de dollars au niveau national, ce qui en fait la plus grosse sortie de décembre de tous les temps, la plus grosse sortie de Sony, et battant Star Wars: The Force Awakens pour le troisième plus gros week-end d’ouverture de tous les temps. En ce qui concerne le box-office mondial, Spider-Man: No Way Home a gagné 587,2 millions de dollars, le plaçant troisième derrière Avengers: Endgame (1,22 milliard de dollars) et Avengers: Infinity War (640,5 millions de dollars).

Même s’il y a probablement plus de Spider-Man en route, No Way Home ressemblait à la fin d’une ère pour Peter, MJ et Ned. « J’ai l’impression que pour moi, je l’ai encore, je n’ai jamais vraiment travaillé dans des films avant Spider-Man », a déclaré Batalon à ComicBook.com. « Donc, je pense que mon tout premier jour, j’ai l’impression de revivre encore et encore. »

« Je pense que je traversais une période tellement folle de ma vie où je ne savais pas ce qui allait se passer », a expliqué Batalon. « Donc, je pense que c’était probablement mon premier jour sur le plateau parce que c’était probablement la première fois que je me sentais vraiment ancré dans quelque chose. »