Les stars de ‘RHOP’ échangent des jabs en ligne sur le nouveau rôle de leur mari

Candiace Dillard a beaucoup de drame avec ses co-stars cette saison sur Les vraies femmes au foyer du Potomac. L’amitié de Dillard avec Karen Huger s’est brisée lorsque Dillard a accusé Huger de prendre parti à la suite de son combat physique avec Monique Samuels. Huger a essayé de réparer les clôtures, mais Dillard dit que le mal est fait. Dillard est également dans une querelle en cours avec Ashley Darby. Maintenant, elle se bat avec la débutante Mia Thronton.

Bien que les deux aient pris un bon départ, les choses ont commencé à changer entre Darby et Thornton. Dans un aperçu de l’épisode de cette semaine, Thornton interroge la mère de Dillard sur le rôle du mari de Dillard, Chris Bassett, dans sa carrière. Dillard a été ouverte à propos de son mari qui gère maintenant sa carrière de chanteuse et d’actrice en plein essor. Mais tout le monde n’est pas favorable au fait que le mari et la femme travaillent ensemble.

Gizelle Bryant a dit à Dillard qu’elle avait l’impression que Bassett chevauchait ses queues de pie. La mère de Dillard, Dorothy, ne pense pas non plus que ce soit une bonne idée. Dans le clip de prévisualisation, Dorothy dit à la co-star de Dillard qu’elle a été surprise d’apprendre que son gendre a quitté son emploi après que lui et Dillard se soient mariés. Bassett a révélé lors de la réunion de la saison 5 qu’il avait vendu son restaurant DC au milieu de la pandémie de coronavirus. Maintenant, il dit qu’il travaille sur un livre de cuisine et qu’il donne des cours de cuisine tout en contribuant à aider Dillard… ce qui, selon lui, est un travail bénévole.

Mais Thronton n’y croit pas. Dans le clip, elle demande à Dorothy si Bassett est payée ou non pour travailler en tant que manager de Dillard. Le clip a énervé Dillard et les deux ont échangé des coups en ligne avant la diffusion de l’épisode.

Un fan a récemment tweeté à Thornton que certaines de ses co-stars sont “méchantes”, y compris Robyn Dixon. Mais Thornton est venu à la défense de Dixon et a ombragé Dillard dans le processus.

“RobynDixonRHOP n’est pas méchant ! Elle est VRAIE maintenant @TherealCANDIACE d’un autre côté. Je vais bien. Clin d’œil avec la langue #ischrisgettingpaid. NAH, Mme Dorthy confirme le #chômage”, a répondu Thornton.

Les fans pensent qu’un récent Tweet de Thronton a été réalisé à la manière de Dillard et Bassett. “Vous seriez en colère si vous appreniez que votre mari jetait ma salade dans la cuisine #souschef”, a écrit Thornton. Les fans ont estimé que cela était dirigé vers Bassett en raison de son travail de chef. Mais Bassett dit que ce n’était pas lui.

“Je veux dire, puisque je suis tellement intégré ce matin et dans tous les esprits et les tweets… pas vraiment mon type, je préfère ce type de chocolat noir au naturel d’une femme”, a-t-il rétorqué à Thornton. Thornton a été ouvert au sujet d’un certain nombre de procédures de chirurgie plastique.

Thornton a pris le temps de lancer un dernier coup à Basset, tweetant en retour: “Oh, [cbassett33] Désolé bébé. Je faisais référence à la situation d’un gars que j’ai rencontré à [MyronMixonsPitmaster] Barbecue de retour dans la journée. Pas toi, je ne pense pas », avec un emoji clin d’œil. Découvrez l’échange dans les tweets ci-dessous. RHOP est diffusé tous les dimanches sur Bravo à 20 h 00 HNE.

Je veux dire, puisque je suis tellement intégré ce matin et dans tous les esprits et les tweets… pas vraiment mon type, je préfère ce type de chocolat noir au naturel une femme 🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️ https://t.co/oR4oGujYPW – Chris Bassett (@cbassett33) 19 septembre 2021