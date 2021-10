Les stars de Rust rendent hommage à Halyna Hutchins après le tournage d’Alec Baldwin

Halyna Hutchins a été accidentellement abattue par Alec Baldwin sur le plateau (Photo: AP/.)

Frances Fisher et Josh Hopkins font partie des acteurs de Rust qui ont rendu hommage à Halyna Hutchins après sa mort la semaine dernière.

Hutchins, le directeur de la photographie du film, a été accidentellement abattu sur le plateau jeudi dernier lorsque l’acteur Alec Baldwin a déchargé un pistolet à hélice.

Elle avait 42 ans et était mariée et mère d’un enfant.

Hommage au directeur de la photographie, Fisher a partagé une douce photo d’elle serrant Hutchins dans ses bras avec la légende : » Reposez-vous au paradis Chère Halyna – J’ai adoré vous regarder travailler : votre concentration intense et votre maîtrise vibrante de la pièce.

« Je vous ai demandé de vous tenir à côté de moi sur notre photo du casting et de l’équipe #IAsolidarity #RUST parce que je voulais m’assurer que vous étiez au premier plan, vu qu’il y a si peu de directeurs de la photographie non masculins. »

L’actrice du Titanic a poursuivi : » Il y a une réplique de #Unforgiven qu’un jour j’aurai peut-être le courage de mettre ici. Cela résume à peu près tout.

«En attendant, mes prières accompagnent votre famille et tous ceux qui vous aiment et vous manquent.

‘@halynahutchins Voyez la beauté de sa vision.’

L’actrice de Fatal Attraction, Sharon Stone, a commenté: « Oh bébé, je suis vraiment désolée pour ta perte. »

Hopkins, qui jouait également dans le film, s’est joint à lui pour partager ses condoléances et a écrit dans une publication sur Instagram: “ Comme vous pouvez l’imaginer, l’ensemble des acteurs et de l’équipe sont dans un état de chagrin et de choc surréalistes absolus et je tiens à remercier tous ceux qui a tendu la main avec un si beau soutien et amour.

« Deuxièmement, il y a déjà tellement de spéculations blessantes et aveugles et de désinformation qui circulent », a poursuivi Josh.

Baldwin n’a pas été arrêté ni inculpé après l’incident (Photo : Alec Baldwin/Instagram)

Qui est Halyna Hutchins ?

Halyna Hutchins, mère d’un enfant, est née en Ukraine et a grandi sur une base militaire soviétique dans le cercle polaire arctique avant de fréquenter l’Université nationale de Kiev.

Après avoir obtenu un diplôme en journalisme international, elle a travaillé comme journaliste d’investigation pour des documentaires britanniques en Europe de l’Est.

Cependant, la véritable passion de Hutchins résidait dans le cinéma, et elle a déménagé à Los Angeles, où elle a travaillé comme assistante de production et comme assistante électrique.

Elle a également tourné ses propres courts métrages, inspirés par des cinéastes tels que Christopher Doyle et Sergey Urusevskiy.

Halyna a récemment travaillé sur le film d’horreur The Mad Hatter (Photo : Armando Gutierrez)

Sur les conseils du directeur de la photographie Robert Primes, Hutchins s’est inscrit au programme de maîtrise en cinéma de l’American Film Institute Conservatory en 2013 et a obtenu son diplôme deux ans plus tard.

En 2018, Hutchins était l’une des huit femmes cinéastes sélectionnées pour le premier laboratoire DP de la 21st Century Fox, et en 2019, elle a été choisie comme étoile montante par le magazine American Cinematographer.

Hutchins a ensuite travaillé sur des films tels que les horreurs The Mad Hatter and Darlin’ et le drame policier Blindfire, et la série BET + A Luv Tale: The Series.

Elle a également travaillé sur le thriller mystérieux de Joe Mangianello Archenemy, qui a fait sa première au Beyond Fest 2020 et a reçu une nomination au Festival international du film de Sitges.

L’acteur a conclu: « Halyna était si généreuse avec sa gentillesse, c’était une personne absolument adorable et une artiste féroce. Sa plus grande joie était de faire du cinéma. Veuillez garder son mari, Matthew et leur fils dans vos pensées.

Hopkins a également partagé un lien vers la page GoFundMe créée par le mari de Hutchins, Matthew, afin que le public puisse aider à honorer sa mémoire.

Hutchins est décédé la semaine dernière après que Baldwin, la vedette principale et productrice de Rust, ait tiré avec un pistolet à hélice la frappant accidentellement, elle et le réalisateur du film Joel Souza, sur le plateau de Santa Fe, au Nouveau-Mexique.

La directrice de la photographie a été transportée par avion à l’hôpital où elle a été déclarée morte, tandis que Souza a également été blessée mais est sortie de l’hôpital quelques heures plus tard.

Baldwin a été interrogé par la police mais n’a pas été arrêté et libéré sans inculpation en attendant l’enquête.

La production sur Rust est désormais suspendue.

