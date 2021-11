Les stars de ‘Saved By the Bell’ parlent de l’histoire de COVID dans la saison 2 (exclusif)

Les acteurs et les créateurs de Saved By the Bell reprennent eux-mêmes les morceaux alors que les étudiants de Bayside High reviennent d’une deuxième année bouleversée par la pandémie de COVID. Avant que le redémarrage de Peacock de l’émission pour adolescents bien-aimée ne revienne pour une deuxième saison le mercredi 24 novembre, PopCulture.com a parlé aux acteurs et aux créateurs de la manière de naviguer dans la pandémie réelle dans les salles fictives de Bayside.

La showrunner Tracey Wigfield a expliqué qu’à la fin de la saison 1 avec une blague sur COVID, elle avait l’impression que la pandémie devait exister dans le monde Saved By the Bell, mais en sautant une année d’apprentissage virtuel, l’émission a libéré les personnages d’avoir à s’attarder ce. « J’avais aussi l’impression que notre émission parlait beaucoup de vrais problèmes pour les lycéens, et c’est un gros problème », a-t-elle poursuivi. « Les enfants ont été très durement touchés, en particulier les enfants à faible revenu qui n’ont peut-être pas les mêmes ressources pour aller à l’école à la maison que les autres enfants, donc c’était mal de ne pas le reconnaître du tout. »

« En même temps, mon garçon était fatigué de regarder des émissions de télévision où le médecin porte un masque et les gens parlent de COVID, et nous faisons l’école Zoom et tout », a admis Wigfield. « Je ne voulais tout simplement pas vraiment faire une saison comme celle-là. C’est donc un peu comme ça que nous avons atterri dans l’épisode un – nous allons en parler et puis plus jamais. «

Mitchell Hoog, qui joue le fils de Zack Morris, Mac, a ajouté à PopCulture qu’il était « très amusant » d’agir dans un monde qui était « influencé » par les événements actuels sans être embourbé dans le monde réel. « Je pense que tout le monde, surtout cette saison et dans le monde réel … Je pense que tout le monde rattrape son retard », a-t-il déclaré. « Je pense que nous regardons tous en arrière d’un certain point de vue avec un peu de chagrin et un peu de ‘Comment pouvons-nous rattraper notre retard et rendre les temps meilleurs qu’ils ne l’étaient ?' »

Haskiri Velazquez, qui joue Daisy Jiménez, a déclaré à PopCulture qu’elle s’était inspirée de sa propre expérience de la vie réelle afin d’apporter plus de nuances à son personnage, « En entrant dans la saison 2, je pense que j’ai pris beaucoup de ce que j’ai appris pendant la pandémie et en quelque sorte juste imité ça à l’écran », a-t-elle expliqué. « Surtout pour le personnage de Daisy, parce que même au cours de cette année, je me suis dit : ‘Il y a tellement de temps qui est perdu.’ … Mais il y a eu beaucoup de leçons qui ont été apprises, et je pense que c’est juste d’être présent dans l’instant et de s’assurer que je tire le meilleur parti de tout ce qui est devant moi. » Saved By the Bell revient avec une nouvelle saison à Peacock le 24 novembre.