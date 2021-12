Les stars de « Sex and the City » dénoncent les allégations d’agression sexuelle contre Chris Noth

Les stars de ‘Sex in the city’ (‘Sex in New York’, en Espagne) Sarah Jessica Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon se sont collectivement prononcées sur les accusations d’agression sexuelle contre leur co-star Chris Noth.

« Nous sommes profondément attristés d’entendre les allégations contre Chris Noth. Nous soutenons les femmes qui se sont manifestées et ont partagé leurs expériences douloureuses. Nous savons que cela doit être quelque chose de très difficile et nous les en félicitons », lit-on dans la brève déclaration qui a été partagée sur les réseaux par les trois actrices.

De plus, Universal Television et CBS ont annoncé conjointement lundi que Noth quitterait « avec effet immédiat » le casting de la série « The Equalizer », a rapporté The Hollywood Reporter. Dans cette fiction, l’acteur incarne un ancien directeur de la CIA et apparaîtra dans au moins un prochain épisode qui aura terminé sa production.

Deux femmes ont accusé Noth d’agression sexuelle dans un article publié la semaine dernière par le Hollywood Reporter. Zoe et Lily, des pseudonymes qu’elles ont utilisés pour protéger leur identité, décrivent des violations présumées de l’interprète lors d’incidents survenus en 2004 et 2015, respectivement. La récente première du film « Et juste comme ça », une suite de l’emblématique « Sexe et la ville », a motivé tous les deux à révéler les faits car cela leur a fait revivre des souvenirs douloureux, ont-ils affirmé.

De son côté, l’acteur de 67 ans a démenti les accusations et les a qualifiées de « catégoriquement fausses ». « Ces histoires auraient pu être il y a 30 ans ou 30 jours […] Les rencontres étaient consensuelles », a-t-il déclaré.

Deux jours plus tard, vendredi dernier, une troisième femme a déposé une plainte contre Noth affirmant qu’elle avait été agressée sexuellement par l’acteur en 2010 alors qu’elle travaillait comme chanteuse de salon dans un restaurant new-yorkais.