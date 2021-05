Les stars de Sheffield Wednesday « abasourdis » alors que les hiboux « demandent à mettre en congé des joueurs » après avoir subi la relégation du championnat

Sheffield mercredi aurait demandé à mettre ses joueurs en congé après avoir été relégués du championnat.

Les Owls ont terminé en bas et sont tombés en League One pour la première fois en 11 ans plus tôt ce mois-ci.

.

Sheffield Wednesday a enduré une saison difficile sur et en dehors du terrain

Il y avait aussi une controverse en dehors du terrain, avec le propriétaire de Sheffield Wednesday, Dejphon Chansiri, limogeant les managers Garry Monk et Tony Pulis pendant la campagne 2020/21.

Maintenant, les stars de The Telegraph Owls ont été « abasourdies » par la demande du club de faire payer une partie de leurs salaires par le programme d’emploi du gouvernement contre les coronavirus.

Le rapport ajoute que les joueurs, qui n’ont pas été payés à temps ce mois-ci, ont rejeté la proposition.

Sheffield Wednesday a commencé la saison 2020/21 avec une déduction de six points, qui avait été réduite de 12, pour avoir enfreint les règles de dépenses.

Et ils ont été incapables de montrer une forme cohérente sous trois managers différents, leur relégation ayant finalement été confirmée sous Darren Moore le dernier jour de la campagne.

.

Moore sera chargé de ramener Sheffield mercredi au championnat la saison prochaine

Les Owls ont depuis libéré 10 joueurs, dont Keiren Westwood, Matt Penney, Tom Lees, Elias Kachunga, Joey Pelupessy, Adam Reach, Jordan Rhodes, Joost van Aken, Moses Odubajo et Kadeem Harris, pour réduire leur masse salariale.

Dans une déclaration sur le site Web du club, Chansiri a pris “ l’entière responsabilité ” de la relégation de Sheffield Wednesday.

Il a déclaré: «En tant que propriétaire et président, j’assume l’entière responsabilité de tout ce qui se passe dans notre club.

«Je suis le leader et dans les bons comme dans les mauvais moments, la responsabilité de Sheffield Wednesday m’incombe. Je suis désolé pour vous tous que nous ayons été relégués.