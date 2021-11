Les stars de SNL réagissent à la romance de Pete Davidson et Kim Kardashian

Plus tôt ce mois-ci, Pete et Kim ont dîné dans un restaurant de sa ville natale de Staten Island, NY, et les deux ont également été vus entrer séparément dans le club social privé de Manhattan, Zero Bond. Cette semaine, ils ont fêté son anniversaire à Palm Springs, en Californie, près de l’endroit où Kris a une maison de vacances, et ont été aperçus en train de se tenir la main.

« Ils sont vraiment heureux et voient où ça va », a déclaré la source proche de Kim à E! Nouvelles.

L’initié a également déclaré: « Pete lui a dit qu’il ne voulait voir personne d’autre » et que Kim « disait à certaines personnes qu’elles ne sont pas très sérieuses mais qu’elle ne voit personne d’autre … elle essaie de ne pas faire un gros problème à ce sujet, mais il est super amoureux de lui. Kim est amoureuse de lui et c’est très excitant pour elle. «