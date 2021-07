Les stars de «SurrealEstate» Tim Rozon et Sarah Levy expliquent pourquoi leurs personnages fonctionnent bien ensemble ⋆ .

Si vous rencontrez des problèmes pour vendre votre maison parce qu’elle est hantée ou possédée, vous n’avez pas besoin de chercher plus loin que l’agence romaine sur SurrealEstate. L’agent immobilier Luke Roman (Tim Rozon) et son équipe de spécialistes s’occupent des maisons à problèmes, celles qui effraient les acheteurs potentiels (et les vendeurs).

Et lors de la première, l’agent immobilier Susan Ireland (Sarah Levy) rejoint le cabinet et suit un cours accéléré sur le côté le plus effrayant des annonces. “Elle apporte le devant de la scène à l’agence et les aspects agréables que les clients aiment expérimenter avec un agent”, a déclaré Levy à TV Insider, admettant qu'”elle apprend beaucoup plus qu’elle n’apporte.” Bien qu’elle hésite à dire que son personnage apporte du “professionnalisme” à l’agence, Rozon ne l’est pas.

De plus, avec l’ajout de Susan, Luke trouve quelqu’un d’autre qui « aime vendre des maisons » comme lui. C’est quelque chose que le reste de l’équipe – le chercheur Phil Orley (Adam Korson), l’expert en technologie August Ripley (Maurice Dean Wint) et le directeur de bureau Zooey L’Enfant (Savannah Basley) – n’a pas tout à fait. «Je pense qu’ils adorent travailler sur ces maisons et les réparer», explique Rozon.

Ainsi, même si Susan est peut-être un peu nouvelle du côté de Luke, « c’est l’une des principales raisons pour lesquelles ils travaillent si bien ensemble », convient Levy. « Ils ont beaucoup en commun. »

C’est une réunion de Schitt’s Creek pour Rozon et Levy, qui ont joué Mutt et Twyla dans la comédie canadienne à succès – et tous deux aimeraient voir leurs autres personnages se lancer dans l’entreprise SurrealEstate de vente de maisons.

« Twyla se mêlerait en fait de la vie de Susan », dit Levy. “Elle est prête à tout en tant que personnage et est excitée par de nouvelles choses. Et même si elle est une créature de confort, je pense qu’il y a un élément en elle qui aime vraiment le changement et un nouvel environnement et un nouveau travail, tout ça. Je pense qu’elle serait vraiment excitée par ça.

Rozon est d’accord quand il s’agit de Mutt, bien qu’il souligne un problème : “Il ne possède qu’un seul costume, il devrait donc continuer à porter ce même costume sur toutes les annonces.”

“Twyla adorerait la garde-robe”, ajoute Levy.

SurrealEstate, Première de la série, vendredi 16 juillet, 10/9c, Syfy