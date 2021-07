Les stars de «SurrealEstate» Tim Rozon et Sarah Levy sur Luke’s Family Secret et Susan’s Power ⋆ .

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for the SurrealEstate series premiere.]

L’agence romaine gagne un nouvel agent immobilier, Susan Ireland (Sarah Levy) dans la première de la série SurrealEstate, et à la fin de l’épisode, nous apprenons qu’elle et le patron Luke Roman (Tim Rozon) ont tous deux des secrets.

Lors de la première, l’équipe enquête sur des événements étranges dans la maison de l’étudiante en médecine Megan (Tennille Read) – parmi lesquelles des visions terrifiantes d’un médecin fou effectuant une autopsie sur elle et un chien de l’enfer – et Luke lui confie qu’il surveille sa place depuis un certain temps. . Il y a plusieurs années, il était inoccupé et un voisin s’est arrêté pour se plaindre des mauvaises herbes. Personne ne sait qui a ouvert la porte, mais cette femme n’a jamais été revue. C’était sa mère, qui est partie quand il était petit. “Je te verrai bientôt, maman”, dit-il lorsqu’il jette un dernier coup d’œil à l’une des fenêtres après qu’ils se soient (soi-disant?) Débarrassés de tous les mauvais esprits.

Mais ne pensez pas avoir la moindre idée de ce qui se passe réellement, prévient Rozon tout en restant très vague sur ce qui se passe là-bas. “Je pense que vous allez penser que vous savez des choses à différents moments de la saison, mais vous ne connaîtrez pas la vraie vérité”, a-t-il déclaré à TV Insider. “Et puis je ne sais pas si même cela va être la vraie vérité et je pense que seule Meredith Jacobs, TV Insider George [R. Olson] sait, mais je sais que même en lisant les scripts, il y a eu quelques fois où je me suis dit : « Oh, c’est pourquoi. Oh, non, ce n’est pas pourquoi.

Pendant ce temps, Luke demande à Susan de s’occuper seule d’une maison à problèmes – les objets s’envolent des étagères. Comme elle le découvre bientôt, c’est l’adolescente qui fait bouger les choses toute seule. C’est alors que Susan lui confie que la télékinésie comme celle-là se développe chez certains enfants à un certain âge. « Quelque chose court-circuite. Nous fléchissons des muscles que nous ne savions même pas que nous avions, puis boum. Les choses bougent. Les choses se cassent », explique-t-elle et lui assure qu’elle apprendra à les contrôler. “Croyez-moi.” Lorsque l’adolescente demande si de telles choses lui sont arrivées à son âge, Susan confirme que c’est le cas. Elle a même eu ses propres problèmes de petit-ami perdant et “J’ai mis le feu aux choses”.

Luke, qui a sa propre capacité (parler aux morts), connaissait les pouvoirs de Susan avant de l’embaucher, grâce à un peu de recherche. Rozon ne sait pas vraiment à quel point cela a pu jouer un rôle dans son évolution par rapport à son expérience dans l’entreprise. «Ces gars-là ont travaillé dans le domaine de l’immobilier pendant longtemps. Ils se connaissent beaucoup et le travail de l’autre. Je pense qu’il a regardé certaines de ses réalisations et peut-être même jaloux de certaines de ses réalisations en tant qu’agent immobilier. Et en fin de compte, c’est ce dont il avait besoin pour l’Agence romaine. Cela n’avait rien à voir avec le reste, je crois », dit-il.

Cependant, il reconnaît: « OK, peut-être. Il a cette capacité spéciale que personne d’autre qu’il a rencontré n’a. Maintenant, elle n’a pas la même capacité, mais des oiseaux d’une plume.

Levy est d’accord. « C’est une capacité parallèle difficile à expliquer aux autres et à faire croire aux autres qu’elle existe en vous sans leur montrer. Et puis quelles en sont les répercussions ? C’est s’aliéner des « gens normaux », dit-elle. «Je pense donc qu’ils luttent tous les deux avec cela par eux-mêmes. Et c’est peut-être une raison sous-jacente pour laquelle ils se connectent aussi bien sans même s’en rendre compte. Ils cachent tous les deux ces choses quelque peu honteuses – je pense au public – parce qu’elles sont si différentes alors qu’en réalité, ce sont nos différences qui nous rendent si spéciaux.

Susan a dû garder cette capacité secrète dans son travail précédent, mais la nature des maisons sur lesquelles l’Agence romaine enquête signifie que cela ne doit pas rester le cas. Cette saison, il s’agit d’elle “laissant sa vulnérabilité vraiment se manifester et se permettant de s’exprimer de toutes les manières, y compris en utilisant la télékinésie qu’elle a en quelque sorte gardée secrète, même si l’agence le sait déjà”, elle prévisualise. “C’est la voir s’épanouir en un être humain pleinement formé et fonctionnel.”

SurrealEstate, vendredis, 10/9c, Syfy