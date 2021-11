Les stars de Ted Lasso assistent aux questions et réponses à la réouverture d’Apple The Grove

Certaines des stars de Ted Lasso ont participé à un événement de questions-réponses dans l’espace de vente au détail d’Apple à The Grove à Los Angeles. Le magasin repensé devrait rouvrir le vendredi 19 novembre.

Les stars de Ted Lasso assistent aux questions et réponses à Apple The Grove

Assistaient à l’événement Jason Sudeikis (Ted Lasso), le producteur exécutif Brendan Hunt (Coach Beard), Juno Temple (Keeley), Brett Goldstein (Roy Kent, scénariste) et Cristo Fernandez (Dani Rojas). La conversation était animée par Yvette Nicole Brown. Comme le montrent les photos, le PDG d’Apple, Tim Cook, était également présent.

Apple The Grove a ouvert ses portes en 2002. La société a déclaré avoir reçu 27 millions de visiteurs depuis lors. Le tout nouveau magasin est deux fois plus grand que le point de vente d’origine. Parmi les sessions Today at Apple proposées à The Grove, il y a une promenade festive. Les participants découvriront les fonctionnalités de l’iPhone 13 Pro, notamment l’utilisation de l’appareil photo ultra large pour prendre des photos macro, l’enregistrement de vidéos en mode cinématique et la prise de vue avec de nouveaux styles photographiques.

Ted Lasso a été un succès retentissant pour Apple TV+, remportant une série de prix prestigieux. Ceux-ci incluent un prix Peabody, un prix Sag pour M. Sudeikis, trois prix rcitics Choice. Il y avait aussi la petite affaire d’une série de victoires aux Primetime Emmy. Il a été renouvelé pour une troisième saison.