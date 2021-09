Les stars de ‘Ted Lasso’ et les écrivains gagnent de gros salaires pour la saison 3

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Ted Lasso est l’une des émissions les plus réussies en streaming / télévision en ce moment, ce qui a permis aux acteurs et à l’équipe d’obtenir une augmentation considérable. Selon The Hollywood Reporter, les acteurs et les scénaristes de Ted Lasso bénéficieront d’importantes augmentations de salaire pour la saison 3 après avoir participé à une série de négociations contractuelles avec Warner Bros. Television. Plus particulièrement, Jason Sudeikis, qui joue le personnage principal, aurait conclu un accord pour une troisième saison qui rapportera environ 1 million de dollars par épisode. Le total comprend les honoraires du créateur et la rémunération du fait qu’il est le scénariste en chef et le producteur exécutif.

Le showrunner de Ted Lasso, Bill Lawrence, cherche une augmentation par rapport à l’accord global de cinq ans à huit chiffres qu’il a signé avec Warner Bros. en 2018. Et les scénaristes ont marqué des augmentations de salaire pour la troisième saison, en particulier Brendan Hunt et Brett Goldstein, qui jouent également le rôle principal. dans Ted Lasso en tant que Coach Beard et Roy Kent, respectivement. Hunt et Goldstein ont écrit plusieurs épisodes pour la série et sont producteurs exécutifs. Le Hollywood Reporter dit que les scénaristes ont commencé à travailler sur la saison trois cette semaine (13 septembre). Il y avait un bref retard à l’ouverture de la salle de l’écrivain en raison des négociations contractuelles.

En ce qui concerne le casting, The Hollywood Reporter rapporte que Hannah Waddingham (Rebecca), Goldstein, Juno Temple (Keeley) et Hunt sont en cours et gagneront 120 000 à 150 000 $ par épisode. Pour les saisons 1 et 2, les acteurs mentionnés gagnaient entre 50 000 et 75 000 dollars. Waddingham, Temple et Goldstein ont conclu de nouveaux accords tandis que Goldstein et Hunt ont négocié un deuxième salaire en raison de leur travail d’écrivain.

La chose intéressante à ce sujet est que la saison 3 devrait être la dernière saison de la série Apple TV +. Cependant, Lawrence, Apple et Warner Bros. souhaitent que la série se poursuive et que le casting puisse avoir des potions pour les saisons suivantes dans leurs contrats. Mais tout dépend de Sudekis, qui est loin de ses deux enfants six ou sept mois par an depuis que la série est tournée à Londres.

Ted Lasso diffusera l’épisode 8 de la saison 2 vendredi. La finale de la saison 2 sera diffusée le 8 octobre et la saison 3 commencera probablement à être diffusée sur Apple TV + au cours de l’été 2022. Ted Lasso est nominé pour 20 Emmy Awards et la cérémonie sera diffusée le 19 septembre sur CBS.