Les stars de ‘Ted Lasso’ réalisent d’énormes gains alors qu’Apple et Warner négocient les droits de télévision linéaires, saison 4, plus

Un nouveau rapport du Hollywood Reporter explore aujourd’hui les négociations de plus en plus complexes qui se déroulent dans les coulisses entre Apple et Warner Bros. concernant Ted Lasso. Le rapport détaille que les deux sont en négociations concernant une variété de choses, y compris les droits de télévision linéaires, les contrats et le sort de l’émission après la troisième saison.

Selon le rapport, les stars de Ted Lasso se sont récemment engagées dans des renégociations de contrat avec Warner Bros. Television, ce qui leur a valu « toutes des augmentations de salaire importantes ». Cela incluait également les scénaristes et les producteurs exécutifs, les renégociations entre Warner et les scénaristes retardant en fait le début du travail de la saison trois. Les négociations de contrat comme celles-ci sont courantes pour un spectacle qui est peut-être plus populaire que prévu.

Des sources affirment que de riches nouveaux accords avec tous les écrivains – qui étaient sur le point de commencer à travailler en août – ont été conclus au cours du week-end avant la nouvelle date de début du 13 septembre. Des sources disent que la salle des scénaristes a officiellement commencé à travailler le 13 septembre sur la troisième saison. De nouveaux retards auraient pu compromettre l’intention d’Apple de ramener Ted Lasso à l’été 2022 après le retour de la deuxième saison le 23 juillet avec six fois plus de téléspectateurs que ses débuts dans la série il y a un an.

Les nouveaux accords rapporteront à Jason Sudeikis “environ 1 million de dollars par épisode” pour la saison trois. Cela comprend les honoraires du créateur, la rémunération de son rôle de Ted Lasso, ainsi que la rémunération du scénariste en chef et du producteur exécutif. Il s’agit d’une augmentation notable par rapport aux 250 000 $ à 300 000 $ par épisode qu’il a gagnés pour les saisons un et deux.

D’autres stars de la série voient des augmentations allant de 50 000 $ à 75 000 $ par épisode pour les saisons un et deux à entre 125 000 $ et 150 000 $ par épisode pour la saison trois.

Pendant ce temps, Apple et Warner Bros. sont également en négociations sur l’avenir de la série. Warner veut qu’Apple couvre les “coûts de production en augmentation rapide” de Ted Lasso, l’émission ne générant apparemment pas beaucoup de bénéfices pour Warner malgré sa popularité. Les deux sont également en négociations sur les droits linéaires de l’émission, qui sont actuellement détenus par Warner.

Conformément à l’accord actuel, Warner est en mesure de diffuser des rediffusions de Ted Lasso sur ses réseaux de télévision linéaires, tels que TNT, TBS et The CW, “quelques années après la fin de la saison trois”. Apple souhaite cependant conserver tous les droits de l’émission :

Ces droits linéaires seraient une aubaine pour Warners et contribueraient à générer des revenus pour une émission qui, selon beaucoup, n’a pas été très rentable pour le studio malgré son statut de phénomène culturel. (Plusieurs initiés disent que Warners aurait pu accélérer le lancement d’un merchandising qui aurait généré des revenus supplémentaires pour la série qu’ils possèdent en copropriété avec le partenaire passif Universal TV.) Apple, quant à lui, ne veut voir son joyau de la couronne sur aucune autre plate-forme. en plus du sien, car le streamer, comme d’autres, cherche à conserver son contenu original sur une base exclusive pour aider à attirer et à conserver des abonnés payants tout en constituant une liste impressionnante de titres originaux. Retarder le lancement linéaire est également sur la table dans le cadre des discussions, par sources.

L’avenir de Ted Lasso

Enfin, il y a encore des incertitudes sur le sort de Ted Lasso après la saison trois. Dans le passé, le créateur Bill Lawrence a déclaré que Ted Lasso pourrait être une émission de trois saisons. Plus récemment, cependant, Lawrence a semblé revenir sur ce commentaire.

Le rapport d’aujourd’hui du Hollywood Reporter indique que Warner, Apple et Bill Lawrence « aimeraient que Ted Lasso continue bien au-delà d’une troisième saison » et que les contrats renégociés « incluent des options pour les saisons suivantes ». En fin de compte, cependant, l’avenir du spectacle est entre les mains de Sudeikis :

En fin de compte, l’avenir de la série dépend de Sudeikis, un père de deux enfants qui passe six ou sept mois par an à filmer la série à Londres. “Vous avez deux entreprises qui se disputent pour un salon réussi”, note un initié. « Payez-vous une prime plus élevée ? La série dure-t-elle plus de trois saisons ? Si non, non. Si oui, oui. Les droits linéaires sont énormes ; que valent les droits linéaires pour une émission de 34 épisodes ? »

Ted Lasso est maintenant disponible en streaming sur TV +, avec de nouveaux épisodes publiés chaque semaine, et la troisième saison devrait commencer la production en janvier.

