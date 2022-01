Les stars de TikTok Chris Olsen et Ian Paget se séparent après 2 ans ensemble

Le célèbre couple TikTok Chris Olsen et Ian Paget ont officiellement décidé de se séparer après deux ans ensemble. L’ancien couple, qui s’est fait connaître grâce à ses diverses vidéos Tiktok, publications Instagram et chaîne YouTube, a confirmé sa rupture à E! News alors que les deux avaient laissé des déclarations.

« Les deux dernières semaines ont été difficiles pour Chris et moi, mais en fin de compte, il est mon meilleur ami et le sera toujours », a déclaré Paget au média. « Bien que nous ne soyons plus petits amis, nous sommes ravis d’explorer notre nouvelle relation à l’avenir. Nous remercions tout le monde pour leur amour et leur soutien continus, d’une certaine manière, ce n’est que le début. »

« J’aurai toujours autant d’amour pour Ian. Nous avons traversé énormément de choses ensemble et nous serons toujours connectés d’une belle manière. Alors que nous allons prendre du temps à part et grandir en tant qu’individus—cela ce n’est pas la fin de notre temps ensemble, mais un changement. J’ai hâte de continuer à l’encourager, »

@chris Pas une fin, juste un changement ! Nous t’aimons pour toujours. Drilla – liverpoolfans.com

Olsen a annoncé la rupture à ses fans sur Tiktok avec une vidéo le 7 janvier disant : « Pas une fin, juste un changement ! Nous vous aimons pour toujours », en légende. Après s’être rencontrés en juillet 2019, Paget et Olsen ont officialisé leur relation après seulement quelques mois de fréquentation. Les deux ont raconté l’histoire sur leur première vidéo YouTube ensemble. « J’étais trépidant de me lancer dans cette nouvelle chose avec quelqu’un qui était si volontaire – il était tellement disposé à m’aimer et il ne me connaissait pas encore et donc, c’était magnifique », se souvient Paget dans la vidéo. « Tu dis juste oui à ça. »

Paget et Olsen ont récemment célébré leur 2e anniversaire ensemble il y a quelques mois. Olsen a posté une photo d’eux deux avec une courte légende. « 2 ans de Chris et Ian », a écrit Olsen sous le message à l’époque. « Joyeux anniversaire, Ian. » Paget a marqué l’occasion de la même manière avec une autre photo sur sa page. « 2 ans avec ma chérie. joyeux anniversaire Christopher! » dit Ian.

Bien que les deux se soient montrés gentils sur leurs réseaux sociaux pour leurs vidéos, il n’a pas fallu longtemps aux fans pour spéculer qu’ils étaient sur le point de rompre après avoir tous deux été aperçus en train de faire des apparitions sur le tapis rouge l’un sans l’autre. « Donc Chris Olsen et Ian Paget se sont évidemment séparés », a écrit quelqu’un dans un tweet du 31 décembre, « et j’ai besoin qu’ils me le disent pour que je puisse m’en occuper. »