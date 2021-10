Les stars de « Vanderpump Rules », Lala Kent et Randall Emmett, démissionnent 3 ans après leurs fiançailles

Les stars de Vanderpump Rules, Lala Kent et Randall Emmett, se seraient séparées. Page Six a rapporté que Kent a quitté son fiancé, avec qui elle partage sa fille de 7 mois, Ocean, et séjourne maintenant au Beverly Hills Hotel. Kent aurait quitté son partenaire de longue date après l’avoir trompée lors d’un voyage à Nashville.

Une source a affirmé à Page Six à propos de la séparation du couple : « Randall vit toujours une double vie. Il vit la vie d’un mari ou d’un petit ami, puis il vit la vie d’un fêtard en série, puis se lance dans une berceuse. » Il était à l’origine supposé qu’il y avait des problèmes au paradis pour Kent et Emmett dimanche soir. À l’époque, les fans ont remarqué que la star de Pump Rules avait archivé ou supprimé toutes les photos d’Emmett de sa page Instagram. Elle aurait également aimé une photo sur Instagram du producteur de film qui la tromperait.

Au milieu de cette nouvelle, des photos et des vidéos ont circulé en ligne qui semblent montrer Emmett traînant avec deux femmes à Nashville. Kent a apparemment répondu aux rumeurs de tricherie sur son histoire Instagram dimanche soir. Elle a posté une vidéo d’elle-même et de deux amis, dont l’un poussait la poussette de sa fille, réglé sur « Désolé » de Beyonce. Les paroles du morceau concernent des allégations de tricherie.

Kent et Emmett sont fiancés depuis septembre 2018. Ils prévoyaient de se marier en avril 2020, selon Us Weekly. Mais, leurs noces ont été forcées d’être suspendues au milieu de la pandémie de COVID-19. Le couple a peut-être reporté leur mariage, mais ils n’ont pas retardé leurs projets d’agrandir leur famille. En septembre 2020, ils ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. Emmett est également père de deux filles aînées, Rylee et London, qu’il partage avec son ex-femme, Ambyr Childers.

Kent a donné naissance à leur premier enfant, une fille qu’ils ont nommée Ocean Kent Emmett, en mars de cette année. Sur Instagram, la star de télé-réalité a posté une photo de son nouveau-né et a écrit : « Il y a une semaine, le 15 mars 2021, à 6h45, ma vie a changé pour toujours. Ce petit 5 lb 10 oz, signe des Poissons m’a envoyé dans un monde que je peut seulement expliquer comme céleste. Personne n’aurait pu me préparer à ce genre d’amour. Océan, tu es la plus grande chose qui me soit jamais arrivée. Je suis tellement honorée d’être ta maman – mon cœur pourrait juste éclater. «