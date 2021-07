Les stars de Windy City Rehab Alison Victory et les problèmes juridiques de Donovan Eckhardt continuent de s’accumuler

Bien que cela puisse sembler peu grave d’avoir à attendre quelques jours pour que le juge se prononce sur le séquestre, cela a conduit les avocats de toutes les parties à une discussion assez approfondie sur la question devant le tribunal. L’avocat de la famille Ward a qualifié la requête elle-même de “inutile et, franchement, infondée”, car eux et Eckhardt avaient apparemment déjà été engagés “dans des discussions de règlement de bonne foi” et craignaient que la famille doive maintenant engager encore plus de frais juridiques à cause du retard.