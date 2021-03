«Il y a une confrontation vraiment intéressante… qui nous ramène au début de la malédiction», a récemment partagé avec la presse Melanie Scrofano, star de Wynonna Earp. Si elle fait référence à ce qui est dans la promo, ci-dessous, pour l’épisode du 2 avril, «intéressant» pourrait être un euphémisme. Dans celui-ci, Wynonna et le Pistolero Doc Holliday (Tim Rozon) s’affrontent.

«C’était vraiment intense à tourner», a-t-elle poursuivi. «C’était très difficile à tirer. Nous chassions le soleil. Pour Wynonna, les personnes les plus importantes pour elle sont impliquées.

Mais ce n’est pas comme si la relation entre Wynonna et Doc n’était pas déjà compliquée, mais elle se détériore. Leur dernier désaccord survient après qu’elle a enfreint son code et a tiré sur un homme dans le dos.

En raison de leur histoire, Scrofano et Rozon l’admettent, ils ont «toujours» pensé que leurs personnages pourraient ne pas se retrouver. (Et avec seulement deux épisodes de la série, le temps presse pour qu’ils le fassent maintenant.)

« Je sens qu’ils sont parfaits l’un pour l’autre dans le sens où ils sont très similaires, ce qui rend si difficile pour eux d’être ensemble », a déclaré Scrofano. «C’était le truc quand Dolls [Shamier Anderson] était là. C’était comme s’il avait équilibré les choses. Dolls était si différente de Wynonna, et donc elle avait le meilleur des deux mondes parce qu’elle avait quelqu’un qui était complètement différent d’elle et lui faisait voir le monde d’une manière qu’elle ne le voyait jamais. Et puis, d’un autre côté, elle avait Doc, qui voyait le monde comme elle le voyait et la comprenait.

Et c’est ce qui finit par être un problème pour les ex. «L’un d’entre eux devra changer, mais si c’est le cas, cela ne fonctionnera pas non plus», a-t-elle poursuivi.

Rozon a accepté, d’autant plus que son personnage est prêt à abandonner le passé et que Wynonna est chargée de brandir son arme, Peacemaker, pour tuer des démons. «Nous pouvons tous aider, mais en fin de compte, la responsabilité lui incombait toujours», a-t-il déclaré. «Pour ne pas citer Spider-Man, mais avec une grande puissance vient une grande responsabilité. Je ne pense pas que ce soit aussi facile pour Wynonna de dire simplement: « Je suis prêt à passer à autre chose. » Mais ils sont toujours sur la même route.

