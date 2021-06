Les stars d’EastEnders se réunissent après l’épisode de mort d’horreur de Chantelle ⋆ .

Jessica Plummer et Toby-Alexander Smith réunis aux TV Baftas (Photo: Instagram/.)

Les stars d’EastEnders Jessica Plummer et Toby-Alexander Smith ont été réunies aux Baftas TV 2021 alors qu’elles représentaient leur puissant scénario de feuilleton.

Jessica a joué Chantelle Atkins sur EastEnders jusqu’à l’année dernière lorsque, dans une tournure tragique des événements, son mari violent, Gray, joué par Toby-Alexander, a tué Chantelle dans des scènes bouleversantes.

Le moment horrible a été nominé pour un moment incontournable aux Baftas dimanche auquel les deux acteurs ont assisté à Londres.

EastEnders a perdu contre la performance percutante de la troupe de danse Diversity sur Britain’s Got Talent en 2020, soulignant les événements de cette année – y compris les protestations généralisées contre la brutalité policière.

Cependant, cela n’a pas refroidi l’humeur de Jessica alors qu’elle remerciait les téléspectateurs d’avoir voté pour le scénario émotionnel auquel elle a dit qu’elle était “honorée” d’avoir participé.

Sur Instagram, elle a posté une photo d’elle aux côtés de Toby-Alexander alors qu’ils faisaient une pause après avoir posé pour des paps sur le tapis rouge de l’événement, auquel ont assisté Oti Mabuse, Michaela Coel et Claudia Winkleman.

Elle portait un superbe crop top argenté et une jupe à froufrous assortie alors qu’elle se tenait à côté de son ancienne co-star, qui avait l’air pimpante dans un smoking blanc et un nœud papillon noir.

Dans la légende de la photo, Jessica a félicité Diversity, dirigée par Ashley Banjo, pour avoir remporté la victoire.

‘Merci beaucoup à tous ceux qui ont voté pour nous !!! Jouer Chantelle et pouvoir participer à la sensibilisation à la violence domestique était incroyable et un privilège », a-t-elle déclaré.

«Ce fut un honneur d’être contre tous les autres nominés. Un grand bravo à @diversity_official pour son prix à ne pas manquer.’

Gray a tué Chantelle lorsque sa violence domestique a atteint son paroxysme (Photo: BBC)

Ce fut une grande soirée pour Casualty at the Baftas car ils ont reçu le prix du meilleur drame continu, éliminant la concurrence d’EastEnders, Hollyoaks et Coronation Street.

“Un immense honneur pour Casualty”, a déclaré l’acteur de Dylan Keogh, William Beck, qui a rejoint la cérémonie par satellite avec ses collègues de la distribution, “et un que nous partageons non seulement avec nos collègues nominés dans le drame continu, mais aussi dans l’industrie au sens large, à la fois passé et présent, et les gens sans qui nous n’aurions pas de spectacle : le NHS.’

Parmi les autres gagnants figuraient la créatrice et star de I May Destroy You, Michaela Coel, et l’acteur de Normal People, Paul Mescal.

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page de divertissement.

Suivez Metro.co.uk Entertainment sur Twitter et Facebook pour les dernières mises à jour sur les célébrités et les divertissements. Vous pouvez désormais également recevoir des articles Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous ici pour recevoir nos alertes push quotidiennes.



PLUS : Spoilers EastEnders : La mort du papa de Ruby Allen, Johnny est revisitée



PLUS : Spoilers d’EastEnders : Max Branning prépare-t-il un retour choc pour réclamer son bébé et celui de Linda Carter ?

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus “

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();