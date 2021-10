Les stars des 76ers deviennent moche

in

Le hold-up de Ben Simmons ne cesse de devenir de plus en plus laid de jour en jour. Il ne montre aucun signe de ralentissement.

L’attaquant de pointe All-Star a clairement indiqué qu’il n’avait plus l’intention de rejouer un match pour les 76ers malgré leurs ouvertures pour essayer de le ramener dans le giron.

Et maintenant, ils seraient arrivés au point où ils retiennent son salaire et lui infligent une amende pour ne pas s’être présenté du tout jusqu’à présent cette saison, rapportent Brian Windhorst et Tim Bontemps d’ESPN.

Les 76ers ont mis de côté 8,25 millions de dollars du salaire de Ben Simmons sur un compte séquestre. Et comme Simmons continue de manquer des dates clés, l’équipe déduira de l’argent du compte pour ses amendes.

Reportage avec @WindhorstESPN et @BobbyMarks42: des sources confirment que les 76ers n’ont pas payé à Ben Simmons les 8,2 millions de dollars qui lui étaient dus aujourd’hui. L’argent a été placé sur un compte séquestre, et toutes les amendes qu’il a accumulées pour ne pas s’être présentées seront déduites de ce montant à l’avenir. – Tim Bontemps (@TimBontemps) 1er octobre 2021

Nous avons rarement vu un hold-out devenir aussi mauvais. Mais nous sommes ici avec Simmons et les 76ers. Et pour Simmons, c’est une bonne chose.

Oui. C’est absolument une bonne chose pour Ben Simmons. C’est exactement ce que ce camp veut se produire.

Joel Embiid est la clé ici. Si Embiid se lasse de ces conversations autour de Simmons et des négociations commerciales, alors Simmons sera déplacé.

Tout ce qu’il a à faire, c’est d’aller dans le bureau de Morey et de dire « ça suffit. Échangez-le déjà. Et ça va se faire.

Morey est généralement inébranlable, mais les superstars peuvent le pousser. C’est ainsi que James Harden a obtenu Russell Westbrook – un joueur que Morey n’aimait pas – à Houston.

Je n’en ai aucune idée, mais j’ai l’impression que cela arrive peu de temps après ces commentaires sur le fait que Simmons ne veut plus jouer avec lui.

Joel Embiid dit qu’il est à la limite d’un manque de respect Ben Simmons n’est pas ici avec les Sixers parce que les joueurs des Sixers essaient de gagner leur vie et certains ont leurs moyens de subsistance en jeu pic.twitter.com/hdqgV7JoHN – John Clark (@JClarkNBCS) 30 septembre 2021

Nous verrons comment les choses se passent. Mais jusque-là, préparez-vous simplement à des moments plus embarrassants entre les deux parties. Parce que beaucoup d’autres arrivent.

