Les stars des Lakers se débattent, les fans lors de la défaite contre les Suns

Trois Lakers de Los Angeles ont été impliqués dans deux incidents distincts au Staples Center vendredi soir lors de leur défaite de 10 points contre les Phoenix Suns lors de leur deuxième match de la saison régulière 2021-22.

Anthony Davis, Dwight Howard et Rajon Rondo ont tous été impliqués dans des altercations pendant le match. L’incident entre Davis et Howard s’est produit pendant un temps mort en première mi-temps, tandis que Rondo s’est impliqué avec un fan sur le terrain plus tard dans le match.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

22 octobre 2021 ; Los Angeles, Californie, États-Unis ; L’attaquant des Lakers de Los Angeles Anthony Davis (3) et le gardien des Phoenix Suns Cameron Payne (15) se battent pour le ballon en première mi-temps au Staples Center. (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Les Lakers ont perdu 115-105, mais les incidents ont attiré le plus d’attention après le match.

La vidéo de l’émission ESPN a montré que Davis forçait Howard à se rasseoir sur sa chaise alors qu’il tentait de se relever. Davis a dû être éloigné de Howard par ses coéquipiers. Les deux ont continué à se disputer après qu’un entraîneur adjoint soit intervenu entre eux. Howard retourna sur le banc et Davis recula sur le sol.

22 octobre 2021 ; Los Angeles, Californie, États-Unis ; Le gardien des Phoenix Suns Chris Paul (3) est défendu par le centre des Lakers de Los Angeles Dwight Howard (39) en première mi-temps au Staples Center. (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Howard a déclaré après le match que quel que soit le bœuf que lui et Davis avaient l’un avec l’autre, tout était fini.

« Nous venons d’avoir un désaccord sur quelque chose qui était sur le terrain. Nous sommes tous les deux très passionnés par la victoire. Nous ne voulions pas perdre ce match, alors nous sommes juste passionnés. Nous l’avons résolu. Nous sommes hommes adultes, les choses arrivent. Mais nous allons écraser ce petit problème entre moi et lui, et c’est mon frère, c’est mon coéquipier », a ajouté Howard.

ANTHONY DAVIS DES LAKERS ET DWIGHT HOWARD ENTRENT EN ALTERCATION SUR LE BANC PENDANT LE TEMPS MORT

Davis a déclaré que la situation était « terminée ».

Howard et Davis, cependant, ont attiré les critiques du grand Laker Magic Johnson.

« Dwight Howard et AD ont eu une altercation physique sur le banc … au cours de mes 42 années d’association avec l’organisation des Lakers, je n’ai jamais vu quelque chose comme ça smh », a tweeté Johnson.

L’altercation de Rondo avec le fan a commencé avec des gazouillis l’un sur l’autre. Le meneur de jeu a ensuite collé ses doigts au visage de l’homme. L’homme a giflé les doigts de Rondo et a ensuite été éjecté.

Rondo n’a pas semblé commenter l’incident après le match.

LOS ANGELES, CA – 22 OCTOBRE : Rajon Rondo, n°4 des Lakers de Los Angeles, dribble le ballon contre les Phoenix Suns le 22 octobre 2021 au STAPLES Center de Los Angeles, en Californie. (Andrew D. Bernstein/NBAE via .)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les Lakers sont tombés à 0-2 après la défaite.