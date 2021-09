Les stars des meilleurs Jeux olympiques indiens de tous les temps, Neeraj Chopra et Bajrang Punia, seront les invités d’Express Adda aujourd’hui

L’Express Adda est une série d’interactions informelles organisées par The Indian Express Group et met en vedette ceux qui sont au centre du changement.

Le mois dernier, le jour où le lutteur Bajrang Punia a remporté une médaille de bronze aux Jeux de Tokyo, le lanceur de javelot Neeraj Chopra est entré dans l’histoire en remportant la première médaille indienne d’athlétisme aux Jeux olympiques. L’or de Chopra a aidé l’Inde à signer Tokyo 2020 avec style alors qu’elle terminait avec sa meilleure performance de tous les temps.

Les deux seront les invités d’un Adda en ligne organisé par The Indian Express vendredi soir. Chopra et Punia seront en conversation avec Sandeep Dwivedi, rédacteur sportif, The Indian Express, et rédacteur en chef adjoint Mihir Vasavda qui a couvert les Jeux olympiques de Tokyo.

Chopra, qui est devenu le premier médaillé d’athlétisme de l’Inde et le deuxième médaillé d’or du pays après Abhinav Bindra, avait remporté la médaille d’or aux championnats du monde juniors, du Commonwealth et des Jeux asiatiques. Mais avant les Jeux olympiques de Tokyo, le joueur de 23 ans était sous-préparé car il n’a pas été en mesure de participer à d’importantes compétitions internationales pendant près de deux ans – d’abord à cause d’une blessure, puis à cause de la pandémie.

Cependant, il n’a montré aucun signe de nervosité ou de rouille à Tokyo, où il a démoli le terrain de lancer du javelot. En qualification, il n’a eu besoin que d’un seul lancer de 86,65 mètres pour s’assurer une place en finale, où il était pratiquement assuré d’une médaille après sa deuxième tentative de 87,58 mètres. En fin de compte, cet effort s’est avéré être celui qui a obtenu la médaille d’or.

Ce fut un moment décisif, non seulement pour l’athlétisme indien, mais aussi pour le sport indien dans son ensemble, car l’or de Chopra a aidé l’Inde à dépasser son précédent record de six médailles, remporté aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Punia est montée sur le podium avec une victoire sur le Kazakh Daulet Niyazbekov dans le combat pour la médaille de bronze.

Le joueur de 27 ans a terminé sur le podium dans tous les tournois majeurs – le Championnat du monde, le Championnat d’Asie, les Jeux asiatiques et les Jeux du Commonwealth – et était l’un des plus gros espoirs de médaille de l’Inde dans la catégorie des 65 kg, considérée comme l’une des plus difficiles. . Il a été à la hauteur de la facture, battant son adversaire kazakh 8-0 en séries éliminatoires pour remporter la septième médaille de lutte de l’Inde aux Jeux olympiques.

L’Express Adda est une série d’interactions informelles organisées par The Indian Express Group et met en vedette ceux qui sont au centre du changement. Les anciens invités à l’événement comprennent l’acteur Manoj Bajpayee, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman, le ministre en chef du Pendjab Amarinder Singh, l’animateur de CNN Fareed Zakaria, l’acteur Pankaj Tripathi, l’économiste NK Singh et l’écrivain et stratège de Morgan Stanley Ruchir Sharma.

