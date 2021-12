Les stars des Wolves Ruben Neves et Max Kilman sont restées couvertes de sang après un choc de têtes écoeurant, mais les deux restent sur le terrain après que l’équipe médicale de Man City les aide à les soigner

L’affrontement de Man City en Premier League contre les Wolves a été interrompu samedi après un méchant affrontement de têtes qui a fait couler du sang sur le terrain.

Les stars des Wolves Ruben Neves et Max Kilman sont entrées en collision dans les airs après une rupture de communication entre les coéquipiers.

Kilman s’est retrouvé avec du sang éclaboussé sur la tête et le visage, tandis que Neves est resté allongé sur le terrain alors que les équipes médicales se précipitaient pour soigner les joueurs.

Le personnel médical de Man City a même prêté main-forte pour soigner les joueurs, sous le regard de son coéquipier Raul Jiminez – qui s’est retrouvé avec une fracture du crâne après un choc de têtes similaire au début de la saison dernière – le regardait.

L’affrontement a été douloureux à regarder, et probablement encore plus pour Jiminez qui a été mis à l’écart pendant un an et doit maintenant porter un casque protecteur pour le reste de sa carrière de joueur.

Heureusement, et assez incroyablement, cependant, Neves et Kilman ont tous deux été jugés bien et après une longue pause, ils ont tous les deux continué à jouer.

L’ancienne star de City, Trevor Sinclair, était dans la cabine de commentaires de talkSPORT au stade Etihad et a décrit les événements comme un « accident de voiture ».

« C’est un accident de voiture, c’est juste un manque de communication », a déclaré l’expert de talkSPORT.

«Vous ne voulez pas voir deux joueurs se heurter comme ça, c’était presque comme un 50-50 dans les airs entre deux coéquipiers.

« Il y a du sang partout sur le visage de Kilman, ce n’est pas beau à voir. J’espère que les joueurs vont bien. S’il y a une sorte de commotion cérébrale, j’espère que le protocole sera mis en place et que les joueurs seront remplacés, car nous ne voulons pas que les joueurs continuent avec une commotion cérébrale.

« Kilman est assis mais Neves est absolument à fond. Vous pouviez le voir venir, alors que le ballon montait en l’air, vous pouviez voir les deux joueurs des Wolves le regarder, l’un faisait face à son propre but, Neves avait l’air d’aller le diriger vers son gardien de but et Kilman regardait pour l’effacer, et vous pouvez imaginer le genre de contact que les deux têtes ont fait.

«Kilman a du bordeaux sur tout le front et il est maintenant soigné par le personnel médical, les deux équipes médicales sont allées là-bas.

« Ce n’est pas une belle vue. »

La Premier League a introduit de nouveaux protocoles de commotion cérébrale en février 2021, pour protéger les joueurs qui sont réputés avoir été commotionnés pendant un match.

Les règles garantissent que les joueurs subissent un examen approprié sur le terrain, les joueurs commotionnés devant être définitivement retirés du match pour leur sécurité et remplacés par un remplaçant pour commotion cérébrale.

Le joueur retiré du match n’est alors pas en mesure de reprendre le jeu, et le changement ne compte pas dans le nombre de remplaçants officiels de l’équipe.

Chaque équipe a droit à deux remplaçants pour commotion cérébrale par match.

Il semblait probable qu’au moins un de ces sous-marins pour commotions cérébrales soit utilisé, mais Kilman est revenu à l’action avec la tête enveloppée dans des bandages, tandis que Neves semblait remarquablement indemne.

Les deux ont été autorisés à continuer à jouer, une nouvelle qui a soulagé Sinclair, qui a déclaré que les Wolves se seraient assurés que les vérifications nécessaires étaient effectuées correctement.

34′ | #MCI 0-0 #WOL L’action a repris après une longue pause dans le jeu ici. Neves et Kilman ont contesté le même ballon et il y a eu un méchant affrontement de têtes. Heureusement, ils sont tous les deux de retour et continueront 🙏#MCIWOL – Loups (@Wolves) 11 décembre 2021

« Les loups savent tout de cette procédure, ils l’ont vécu avec Raul Jimenez lorsqu’il a eu sa collision à Arsenal et David Luiz et qu’il s’est fracturé le crâne, donc ils ne prendront pas cela à la légère », a-t-il déclaré.

« Ils feront les examens correctement et s’assureront que le protocole de commotion cérébrale est exécuté exactement.

«Pour moi, en le regardant, nous sommes à 50 mètres de l’action et nous avons également un moniteur pour le regarder, il ne semble pas que Neves puisse continuer. Et c’est un joueur très important pour eux.

«Ils ont pris le temps, une pause de cinq minutes pour s’assurer qu’il va bien, il est resté au sol pendant une bonne partie de ce temps, mais il semble aller bien.

« C’est ce que tu veux. Vous voulez que des mesures raisonnables soient prises mais vous voulez aussi des hommes qui veulent jouer, qui veulent se battre et qui veulent aider leurs coéquipiers à obtenir un résultat.