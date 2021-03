Les stars du Bayern Munich, Manuel Neuer et Joshua Kimmich, savent que l’Allemagne aurait pu faire mieux contre la Roumanie

Les stars du Bayern Munich, Manuel Neuer et Joshua Kimmich, ont joué un rôle clé dans la victoire 1-0 de l’Allemagne sur la Roumanie. Kimmich était un maestro au milieu de terrain, tandis que Neuer patrouillait superbement sa position entre les bâtons, sans être largement testé.

Pour Neuer, le match contre la Roumanie a été une victoire acharnée.

«C’était un travail difficile. Nous aurions dû mettre le couvercle dessus plus tôt, alors nous ne serons pas en danger », a déclaré Neuer (capturé par la DFB). «Nous devons marquer les deuxième et troisième buts et ensuite avoir l’esprit tranquille. Nous manquions de sang-froid, d’habileté et de volonté finale pour marquer le but. Mais mon homologue a également fait un bon arrêt.

Kimmich a fait écho aux sentiments de Neuer et a déclaré que le match n’aurait pas dû être aussi proche qu’il l’était.

«Nous aurions pu rendre les choses plus faciles. Nous avons eu de la chance que la Roumanie n’ait pas égalisé à la 90e minute. Cela aurait été une vengeance. Nous devons simplement le décider plus tôt, alors nous aurions eu une soirée plus calme », a déclaré Kimmich (capturé par la DFB). «Nous avons contrôlé le jeu pour la plupart. Nous étions relativement sûrs du ballon, mais nous n’avions pas toujours la meilleure solution lors de l’ouverture des joueurs. »