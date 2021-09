Les stars du Bayern Munich Manuel Neuer et Thomas Muller seront honorés avant Allemagne-Arménie

Comme l’a confirmé Sky Germany, Manuel Neuer et Thomas Muller seront tous deux honorés avant le match de qualification pour la Coupe du monde de l’Allemagne contre l’Arménie demain à la Mercedes-Benz Arena de Stuttgart. Les deux recevront cet honneur pour avoir atteint et dépassé la barre des 100 CAP pour Die Mannschaft. Ils recevront tous les deux des maillots officiels portant le numéro 100 au dos sous leur nom.

Techniquement, la paire de joueurs du Bayern Munich avait déjà atteint 100 matches avant cette occasion. La 100e sélection de Neuer est survenue lors du match amical de l’Allemagne contre la Lettonie début juin, qu’ils ont remporté 7-1. Muller avait fait son retour à l’automne 2018, lorsqu’il est entré en jeu en tant que remplaçant lors du match nul 2-2 contre les Pays-Bas lors de la campagne de l’UEFA Nations League après la Coupe du monde 2018 en Russie. C’est peu de temps après que Joachim Low a pris la décision de retirer Muller, Mats Hummels et Jerome Boateng de la configuration de l’équipe nationale.

En raison de plus de 12 mois de geisterspiele en raison de la pandémie de coronavirus et des capacités considérablement réduites pour les matchs amicaux de mise au point de l’Euro 2020, la bonne occasion d’honorer à la fois Neuer et Muller ne s’est jamais vraiment présentée. La DFB voulait attendre de pouvoir avoir des spectateurs à l’intérieur d’une salle pour le faire et le choc de demain à Stuttgart en est l’occasion idéale. La DFB avait distribué 18 000 billets gratuits pour les qualifications, car la Mercedes-Benz Arena accueillera une capacité décente pour la rencontre.

Neuer devrait revenir dans l’alignement après s’être remis d’une légère blessure, tandis que Muller manquera le match en raison d’une blessure aux adducteurs, mais il acceptera toujours l’honneur avant le coup d’envoi. La DFB avait également invité l’ancien manager Joachim Low à être honoré, mais il a voulu retarder son honneur. La raison en est que Low ne voulait pas détourner l’attention de Hansi Flick puisque c’est sa première série de matchs en charge de Die Mannschaft. Low sera honoré à une date ultérieure qui reste à déterminer.