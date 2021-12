Les stars du country pleurent Stonewall Jackson, membre de Grand Ole Opry

Stonewall Jackson, le chanteur, écrivain et guitariste de Caroline du Nord qui a placé 44 singles dans le classement country américain entre 1958 et 1973, est décédé tôt hier (4) après avoir combattu une démence vasculaire. Il avait 89 ans.

Grand Olé Opry Les tubes emblématiques du membre Jackson comprenaient « Waterloo », qui a dominé les listes de pays pendant cinq semaines en 1959, et « BJ The DJ », qui a atteint le n ° 1 au début de 1964. Ses autres entrées dans le Top 10 comprenaient son premier hit « Life To Go, » écrit par George Jones, » Stamp Out Loneliness » de 1967 et sa version country de 1971 du hit pop de Lobo » Me and You and a Dog Named Boo « .

Les stars et collègues country n’ont pas tardé à louer Jackson et sa contribution à l’histoire du pays. Lee Greenwood a déclaré : « Le Grand Ole Opry a toujours été un lieu de rencontre pour tous les artistes et je suis attristé d’apprendre le décès de Stonewall. Bien que Stonewall et moi n’ayons jamais enregistré ou joué ensemble en dehors de l’Opry, ses chansons ont eu et auront toujours un impact durable sur la musique country. Stonewall va nous manquer.

David Frizzell a ajouté : « J’ai rencontré Stonewall pour la première fois à la fin des années 50 juste avant d’entrer dans l’Air Force alors que je travaillais avec mon frère Lefty. Stonewall était toujours très amusant à côtoyer et j’aimais l’entendre chanter toutes ses chansons à succès sur les forfaits. C’était toujours un honneur d’être sur la même scène avec lui.

« La royauté de la musique country »

Joe Bonsall des Oak Ridge Boys a déclaré: «Attristé d’apprendre la perte de l’un des héros du honky-tonk des années 50 et 60, Stonewall Jackson, membre de Grand Ole Opry, est rentré chez lui aujourd’hui. Soyez tranquille monsieur. Janie Fricke a déclaré: « Je n’avais jamais rencontré Stonewall, mais je dirai – en tant que favori de la musique country et considéré comme la royauté de la musique country, l’image et le style de Stonewall seront toujours honorés et respectés. »

TG Sheppard a également pleuré son décès, qui a déclaré : « Tellement triste d’apprendre le décès du grand Stonewall Jackson. J’ai eu le plaisir de travailler quelques concerts avec Stonewall au début de ma carrière. Il éclairait toujours chaque pièce dans laquelle il entrait. Il était vraiment l’une des grandes légendes et pionniers de notre industrie. Disparu, mais jamais oublié! »

Né à Emerson, en Caroline du Nord, le 6 novembre 1932, Jackson a servi dans l’armée américaine à l’adolescence avant de passer cinq ans dans la marine américaine. Encore au début de la vingtaine, il avait sa propre entreprise de camionnage de grumes en Géorgie, rejoignant l’Opry en 1956. Sa présence remarquablement constante dans les charts country tout au long des années 1960 et dans les années 70 comprenait également des succès tels que « Why I’m Walkin’ », « Une blessure ne peut pas effacer », « Leona » et « Ne soyez pas en colère. » Son LP de 1971 enregistré en direct au Grand Ole Opry a été le premier enregistrement « live » à sortir du célèbre Ryman Auditorium.