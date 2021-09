Les stars du feu de Chicago parlent du Doozy d’un Cliffhanger et des « beaux moments » de dire au revoir

in

Quand j’ai demandé à Taylor Kinney s’il faisait un peu plus chaud dans le lac Michigan pour la seconde moitié du tournage pour commencer la saison 10, il a confirmé que le lac devenait « sacrément froid », mais pas le plus froid qu’il ait ressenti dans cette étendue d’eau. Kinney et David Eigenberg ont partagé qu’ils étaient allés dans le lac Michigan pour l’événement caritatif Polar Plunge pour les Jeux olympiques spéciaux, ce qui signifie plonger dans un Grand Lac en février plutôt qu’en avril. Ils ont expliqué ce que c’est que d’être des acteurs de Chicago Fire lorsqu’il s’agit de filmer des scènes d’eau. Ou, comme Eigenberg l’a expliqué de manière amusante, de ne pas filmer de scènes d’eau. Les acteurs ont dit :